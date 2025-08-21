बंधक बनाकर रखा, रोज पीटते, म्यूजिक बजाकर दुष्कर्म करते आरोपी… ऐसे चंगुल से भागी तीन बेटियां

बिहार निवासी नाबालिग लड़की ने बाल कल्याण समिति को बताया कि 19 जुलाई को वह अपने घर से नाराज होकर ट्रेन में सवार होकर दिल्ली पहुंची थी। वहां रेलवे स्टेशन पर एक व्यक्ति ने उसे काम दिलाने और रहने के लिए कमरा देने का लालच देकर मुरादाबाद ले आया। इस व्यक्ति ने कांशीराम नगर में अपनी बहन का मकान बताकर उसे वहां रखा। दो दिन तक उसे काम पर न लगाए जाने पर जब उसने घर लौटने की बात कही, तो आरोपी ने अपने तीन-चार साथियों के साथ उससे जबरदस्ती की। एक माह तक उसका शारीरिक शोषण किया गया। भागने की कोशिश करने पर उसे म्यूजिक सिस्टम की तेज आवाज में पीटा गया, इसके अलावा आरोपी दुष्कर्म करते समय भी म्यूजिक चला देते।