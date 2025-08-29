लव मैरिज का खौफनाक अंजाम! शादी के 15 दिन बाद ही पति ने पत्नी को लात घूंसों से पीटा, तीन तलाक देकर घर से निकाला

Love marriage dowry case husband beats wife in Moradabad: यूपी के मुरादाबाद में लव मैरिज के महज़ 15 दिन बाद ही एक विवाहिता का जीवन नरक बन गया। दहेज की मांग को लेकर पति और उसके परिजनों ने विवाहिता के साथ मारपीट शुरू कर दी। हालात इस कदर बिगड़े कि पति ने बेरहमी से पत्नी की लात-घूंसों से पिटाई करने के बाद उसे तीन तलाक देकर घर से निकाल दिया। यह चौंकाने वाला मामला मुगलपुरा थाना क्षेत्र से सामने आया है।
पीड़िता अलीशा खान ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि मोहल्ले के ही मोहम्मद जुनैद से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों ने 9 जुलाई 2025 को निकाह किया था। लेकिन 24 जुलाई यानी शादी के सिर्फ 15 दिन बाद ही पति का रवैया बदल गया। अलीशा का आरोप है कि पति जुनैद ने गाली-गलौज करते हुए बेरहमी से उसकी पिटाई की और फिर तीन तलाक देकर कहा कि "अब तुझसे मेरा कोई संबंध नहीं है।"
अलीशा ने अपनी तहरीर में पति समेत पूरे ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उसका कहना है कि शादी के तुरंत बाद से ही सास राना, ननद उजमा, ममेरी ननद रेहाना, रिश्तेदार नौशी, ममिया ससुर गौहर और गुड्डू ने दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। कभी ताने, कभी झगड़ा और कभी मारपीट की वजह से उसका वैवाहिक जीवन तबाह हो गया।
इस मामले पर सीओ कोतवाली सुनीता दहिया ने बताया कि पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी पति मोहम्मद जुनैद समेत सात ससुरालियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।