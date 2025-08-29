लव मैरिज का खौफनाक अंजाम! शादी के 15 दिन बाद ही पति ने पत्नी को लात घूंसों से पीटा, तीन तलाक देकर घर से निकाला

Love marriage dowry case husband beats wife in Moradabad: यूपी के मुरादाबाद में लव मैरिज के महज़ 15 दिन बाद ही एक विवाहिता का जीवन नरक बन गया। दहेज की मांग को लेकर पति और उसके परिजनों ने विवाहिता के साथ मारपीट शुरू कर दी। हालात इस कदर बिगड़े कि पति ने बेरहमी से पत्नी की लात-घूंसों से पिटाई करने के बाद उसे तीन तलाक देकर घर से निकाल दिया। यह चौंकाने वाला मामला मुगलपुरा थाना क्षेत्र से सामने आया है।