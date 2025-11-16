13 साल की बच्ची को रास्ते में रोका, 43 वर्षीय दरिंदे ने दीवार और साइकिल के बीच दबाकर की गंदी हरकत

13 साल की बच्ची को रास्ते में रोका | Image Source - Pexels
Minor schoolgirl harassment case moradabad: मुरादाबाद के मुगलपुरा थाना क्षेत्र से एक शर्मनाक घटना सामने आई है। आठवीं में पढ़ने वाली 13 वर्षीय छात्रा जब घर लौट रही थी, तभी 43 वर्षीय आरोपी इब्राहीम ने सरेराह उसके साथ छेड़खानी कर दी। यह पूरी वारदात पास के एक सीसीटीवी कैमरे में साफ-साफ कैद हो गई, जिसके सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई।
घटना आठ नवंबर की सुबह लगभग सवा पांच बजे की बताई जा रही है। छात्रा दुकान से सामान लेकर घर लौट रही थी कि तभी नागफनी क्षेत्र के नवाबपुरा निवासी इब्राहीम अचानक साइकिल से आकर उसके पास रुका। आरोप है कि उसने छात्रा का रास्ता रोककर उसे साइकिल और मकान की दीवार के बीच दबोच लिया। छात्रा ने खुद को छुड़ाने के लिए काफी संघर्ष किया, लेकिन आरोपी ने उसकी इज्जत से खेलने की कोशिश जारी रखी।
सीसीटीवी फुटेज में यह भी साफ दिखा कि छात्रा ने पूरी बहादुरी दिखाते हुए इब्राहीम को कई थप्पड़ मारे और चीख पुकार मचाई। उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग सतर्क हुए, जिसके बाद आरोपी मौके से साइकिल तेज चलाकर भाग गया। छात्रा किसी तरह घर पहुंची और माता-पिता को रोते हुए पूरी घटना की जानकारी दी।
घटना के बाद परिजन तुरंत आरोपी की खोज में निकल पड़े, लेकिन वह तब तक फरार हो चुका था। परिवार ने मुगलपुरा पुलिस को तहरीर दी, लेकिन चौंकाने वाली बात यह रही कि पुलिस ने पहले मामले को दर्ज करने में आनाकानी की। इससे नाराज परिजन और मोहल्लेवासी खुद सुराग जुटाने लगे और आस-पड़ोस के कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की।
काफी तलाश के बाद परिवार को वह फुटेज मिल गई जिसमें आरोपी की घिनौनी करतूत साफ दिख रही थी। जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तब अधिकारियों तक मामला पहुंचा और पुलिस हरकत में आ गई। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि आरोपी इब्राहीम के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमों को लगाया गया है।
वीडियो वायरल होने के बाद अब पुलिस पर लापरवाही के आरोप भी लग रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि अगर शुरुआत में ही पुलिस FIR दर्ज कर लेती, तो आरोपी मौके से फरार नहीं होता। फिलहाल पुलिस टीमें दबिश देकर इब्राहीम की खोज में जुटी हैं और दावा किया जा रहा है कि जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
