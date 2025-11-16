13 साल की बच्ची को रास्ते में रोका, 43 वर्षीय दरिंदे ने दीवार और साइकिल के बीच दबाकर की गंदी हरकत

घटना आठ नवंबर की सुबह लगभग सवा पांच बजे की बताई जा रही है। छात्रा दुकान से सामान लेकर घर लौट रही थी कि तभी नागफनी क्षेत्र के नवाबपुरा निवासी इब्राहीम अचानक साइकिल से आकर उसके पास रुका। आरोप है कि उसने छात्रा का रास्ता रोककर उसे साइकिल और मकान की दीवार के बीच दबोच लिया। छात्रा ने खुद को छुड़ाने के लिए काफी संघर्ष किया, लेकिन आरोपी ने उसकी इज्जत से खेलने की कोशिश जारी रखी।