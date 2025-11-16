Patrika LogoSwitch to English

मुरादाबाद

13 साल की बच्ची को रास्ते में रोका, 43 वर्षीय दरिंदे ने दीवार और साइकिल के बीच दबाकर की गंदी हरकत

Moradabad Crime News: यूपी के मुरादाबाद से एक शर्मनाक घटना सामने आई है। 13 वर्षीय छात्रा जब घर लौट रही थी, तभी 43 वर्षीय आरोपी ने सरेराह उसके साथ छेड़खानी कर दी।

2 min read
Google source verification

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Nov 16, 2025

minor schoolgirl harassment case moradabad cctv video

13 साल की बच्ची को रास्ते में रोका | Image Source - Pexels

Minor schoolgirl harassment case moradabad: मुरादाबाद के मुगलपुरा थाना क्षेत्र से एक शर्मनाक घटना सामने आई है। आठवीं में पढ़ने वाली 13 वर्षीय छात्रा जब घर लौट रही थी, तभी 43 वर्षीय आरोपी इब्राहीम ने सरेराह उसके साथ छेड़खानी कर दी। यह पूरी वारदात पास के एक सीसीटीवी कैमरे में साफ-साफ कैद हो गई, जिसके सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई।

दीवार और साइकिल के बीच फंसाकर की घिनौनी हरकत

घटना आठ नवंबर की सुबह लगभग सवा पांच बजे की बताई जा रही है। छात्रा दुकान से सामान लेकर घर लौट रही थी कि तभी नागफनी क्षेत्र के नवाबपुरा निवासी इब्राहीम अचानक साइकिल से आकर उसके पास रुका। आरोप है कि उसने छात्रा का रास्ता रोककर उसे साइकिल और मकान की दीवार के बीच दबोच लिया। छात्रा ने खुद को छुड़ाने के लिए काफी संघर्ष किया, लेकिन आरोपी ने उसकी इज्जत से खेलने की कोशिश जारी रखी।

छात्रा की हिम्मत - घबराई नहीं, आरोपी को जड़ दिए कई थप्पड़

सीसीटीवी फुटेज में यह भी साफ दिखा कि छात्रा ने पूरी बहादुरी दिखाते हुए इब्राहीम को कई थप्पड़ मारे और चीख पुकार मचाई। उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग सतर्क हुए, जिसके बाद आरोपी मौके से साइकिल तेज चलाकर भाग गया। छात्रा किसी तरह घर पहुंची और माता-पिता को रोते हुए पूरी घटना की जानकारी दी।

पुलिस ने FIR लिखने से किया इंकार

घटना के बाद परिजन तुरंत आरोपी की खोज में निकल पड़े, लेकिन वह तब तक फरार हो चुका था। परिवार ने मुगलपुरा पुलिस को तहरीर दी, लेकिन चौंकाने वाली बात यह रही कि पुलिस ने पहले मामले को दर्ज करने में आनाकानी की। इससे नाराज परिजन और मोहल्लेवासी खुद सुराग जुटाने लगे और आस-पड़ोस के कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की।

CCTV फुटेज वायरल होते ही हरकत में आई पुलिस

काफी तलाश के बाद परिवार को वह फुटेज मिल गई जिसमें आरोपी की घिनौनी करतूत साफ दिख रही थी। जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तब अधिकारियों तक मामला पहुंचा और पुलिस हरकत में आ गई। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि आरोपी इब्राहीम के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमों को लगाया गया है।

आरोपी की तलाश तेज, पुलिस पर उंगलियां भी उठीं

वीडियो वायरल होने के बाद अब पुलिस पर लापरवाही के आरोप भी लग रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि अगर शुरुआत में ही पुलिस FIR दर्ज कर लेती, तो आरोपी मौके से फरार नहीं होता। फिलहाल पुलिस टीमें दबिश देकर इब्राहीम की खोज में जुटी हैं और दावा किया जा रहा है कि जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश

