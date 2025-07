Monsoon In UP: यूपी में मानसूनी आफत, 19 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, 58 जिलों में बिजली गिरने की चेतावनी

Heavy rain alert in 19 districts in UP: उत्तर प्रदेश में मानसून एक बार फिर तबाही मचाने को तैयार है। राज्य के कई जिलों में बारिश का दौर तेज हो गया है, जिससे लोगों को राहत तो मिली है लेकिन कुछ जगहों पर यह बारिश आफत बनती जा रही है। मौसम विभाग ने गुरुवार के लिए प्रदेश के 19 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है जबकि 11 जिलों में ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। इसके साथ ही 58 जिलों में वज्रपात यानी आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई गई है, जिससे प्रशासन और आम जनता दोनों को सतर्क रहने की जरूरत है।