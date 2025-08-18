Moradabad Bird Flu: मुरादाबाद में बर्ड फ्लू का अलर्ट! रामपुर और उत्तराखंड से आने वाले चिकन व अंडों पर रोक

Moradabad bird flu rampur uttarakhand chicken egg ban: मुरादाबाद प्रशासन ने रामपुर और उत्तराखंड से आने वाले चिकन और अंडों पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि रामपुर जिले के बिलासपुर में मुर्गों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने भी इस संबंध में अपनी निगरानी और सख्ती बढ़ा दी है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जब तक इन क्षेत्रों की रिपोर्ट निगेटिव नहीं आती तब तक यह प्रतिबंध लागू रहेगा।
डीएम अनुज सिंह के निर्देश पर मुख्य पशु चिकित्साधिकारी के नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम ने छजलैट ब्लॉक के पांच पोल्ट्री फार्मों की जांच की। शुरुआती निरीक्षण में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं मिली। इसके बाद छजलैट और पाकबड़ा के पोल्ट्री फार्मों से कुल 35 सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेजे गए हैं। इस कदम से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि मुरादाबाद जिले में बर्ड फ्लू की कोई पुष्टि नहीं हो।
जिले में कुल 26 पोल्ट्री फार्म हैं। प्रशासन ने सभी फार्म संचालकों से सफाई और स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त रखने की सलाह दी है। डीएम ने विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर रामपुर और उत्तराखंड से आने वाले चिकन और अंडों पर तत्काल रोक लगाने का निर्णय लिया। इस रोक को शासन को रिपोर्ट भी कर दी गई है।
मुख्य पशु चिकित्साधिकारी सुनील दत्त प्रजापति ने पुष्टि की कि उत्तराखंड और रामपुर से आने वाले चिकन और अंडों की सप्लाई पर रोक लगी है। मुरादाबाद जिले की वर्तमान जांच में कोई जोखिम नहीं पाया गया है, लेकिन सुरक्षा को देखते हुए यह प्रतिबंध कई माह तक जारी रह सकता है।
विशेषज्ञों के अनुसार बर्ड फ्लू वाले क्षेत्रों की निगेटिव रिपोर्ट आने में कम से कम तीन माह लग सकते हैं। इसलिए प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया है कि मुरादाबाद जिले में संक्रमण न फैले। इस दौरान पोल्ट्री फार्म संचालकों और बाजार वालों को आवश्यक सावधानियां बरतने और सुरक्षा मानकों का पालन करने की हिदायत दी गई है।