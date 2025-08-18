Moradabad Bird Flu: मुरादाबाद में बर्ड फ्लू का अलर्ट! रामपुर और उत्तराखंड से आने वाले चिकन व अंडों पर रोक

Moradabad bird flu rampur uttarakhand chicken egg ban: मुरादाबाद प्रशासन ने रामपुर और उत्तराखंड से आने वाले चिकन और अंडों पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि रामपुर जिले के बिलासपुर में मुर्गों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने भी इस संबंध में अपनी निगरानी और सख्ती बढ़ा दी है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जब तक इन क्षेत्रों की रिपोर्ट निगेटिव नहीं आती तब तक यह प्रतिबंध लागू रहेगा।