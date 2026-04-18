18 अप्रैल 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुरादाबाद

दिल्ली-लखनऊ मार्ग पर आग का गोला बनी कार, चंद पलों में राख के ढेर में तब्दील, मची अफरा-तफरी

Moradabad News: मुरादाबाद के दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर चलती कार में अचानक भीषण आग लग गई। चालक ने समय रहते गाड़ी से उतरकर अपनी जान बचा ली, जबकि कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई।

2 min read
Google source verification

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Apr 18, 2026

moradabad car fire delhi lucknow highway

दिल्ली-लखनऊ मार्ग पर आग का गोला बनी कार | Image Video Grab

Car Fire Moradabad: यूपी के मुरादाबाद में दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक चलती कार में अचानक भीषण आग लग गई। घटना रेलवे स्टेशन के पास की बताई जा रही है, जहां कार अचानक आग का गोला बन गई। सड़क पर चल रहे अन्य वाहन चालक और राहगीर इस घटना को देखकर दहशत में आ गए और मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

चालक की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा

कार में आग लगते ही चालक ने तुरंत स्थिति को भांपते हुए गाड़ी रोक दी और समय रहते बाहर निकल गया। उसकी सतर्कता के कारण एक बड़ा हादसा टल गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, अगर कुछ सेकंड की भी देरी होती तो जान का नुकसान हो सकता था।

मौके पर पुलिस और लोगों ने किया प्रयास

घटना के तुरंत बाद मौके पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस और आसपास के लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया। हालांकि आग इतनी तेज थी कि शुरुआती कोशिशें नाकाम रहीं। इस दौरान हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई और यातायात कुछ समय के लिए प्रभावित हो गया।

फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू

सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लेकिन तब तक कार पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी। दमकल कर्मियों ने सुनिश्चित किया कि आग आसपास के वाहनों या क्षेत्रों में न फैले।

भीषण गर्मी में बढ़ी घटनाओं की आशंका

प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक, भीषण गर्मी या तकनीकी खराबी के चलते आग लगने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आग किन कारणों से लगी।

हादसे के बाद हाईवे पर लगा जाम

कार में आग लगने के कारण हाईवे पर कुछ समय के लिए लंबा जाम लग गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात को नियंत्रित किया और धीरे-धीरे स्थिति सामान्य की गई। राहत की बात यह रही कि इस पूरे हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील

इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ी राहत की बात यह रही कि किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। चालक की सूझबूझ और समय पर बाहर निकलने की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि भीषण गर्मी के मौसम में वाहन चलाते समय विशेष सतर्कता बरतें और किसी भी तकनीकी खराबी के संकेत मिलते ही तुरंत वाहन रोककर जांच करें, ताकि इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

18 Apr 2026 02:47 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / दिल्ली-लखनऊ मार्ग पर आग का गोला बनी कार, चंद पलों में राख के ढेर में तब्दील, मची अफरा-तफरी

बड़ी खबरें

View All

मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मुरादाबाद में अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा: पुलिस ने छापा मारकर 3 को दबोचा, भारी मात्रा में हथियार बरामद

moradabad illegal arms factory busted
मुरादाबाद

यूपी में भीषण लू का ‘टॉर्चर’ शुरू: इन 22 जिलों में पारा तोड़ेगा रिकॉर्ड, मौसम विभाग ने जारी किया हाई अलर्ट

up weather heatwave alert imd warning april 2026
मुरादाबाद

UP Heatwave: मुरादाबाद, संभल, अमरोहा समेत कई जिलों में भीषण गर्मी, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

up heatwave alert 40c april weather
मुरादाबाद

रूह कंपा देने वाली वारदात! आधी रात को भाई ने ही भाई को उतारा मौत के घाट, वजह जानकर रह जाएंगे दंग

moradabad land dispute brother murder case
मुरादाबाद

मुरादाबाद में लालच की भेंट चढ़ी विवाहिता: दहेज हत्या के मामले में पुलिस का एक्शन, सास-ससुर गिरफ्तार

moradabad dowry death two arrest
मुरादाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.