दिल्ली-लखनऊ मार्ग पर आग का गोला बनी कार, चंद पलों में राख के ढेर में तब्दील, मची अफरा-तफरी

इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ी राहत की बात यह रही कि किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। चालक की सूझबूझ और समय पर बाहर निकलने की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि भीषण गर्मी के मौसम में वाहन चलाते समय विशेष सतर्कता बरतें और किसी भी तकनीकी खराबी के संकेत मिलते ही तुरंत वाहन रोककर जांच करें, ताकि इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके।