दिल्ली-लखनऊ मार्ग पर आग का गोला बनी कार, चंद पलों में राख के ढेर में तब्दील, मची अफरा-तफरी

दिल्ली-लखनऊ मार्ग पर आग का गोला बनी कार | Image Video Grab
Car Fire Moradabad: यूपी के मुरादाबाद में दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक चलती कार में अचानक भीषण आग लग गई। घटना रेलवे स्टेशन के पास की बताई जा रही है, जहां कार अचानक आग का गोला बन गई। सड़क पर चल रहे अन्य वाहन चालक और राहगीर इस घटना को देखकर दहशत में आ गए और मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
कार में आग लगते ही चालक ने तुरंत स्थिति को भांपते हुए गाड़ी रोक दी और समय रहते बाहर निकल गया। उसकी सतर्कता के कारण एक बड़ा हादसा टल गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, अगर कुछ सेकंड की भी देरी होती तो जान का नुकसान हो सकता था।
घटना के तुरंत बाद मौके पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस और आसपास के लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया। हालांकि आग इतनी तेज थी कि शुरुआती कोशिशें नाकाम रहीं। इस दौरान हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई और यातायात कुछ समय के लिए प्रभावित हो गया।
सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लेकिन तब तक कार पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी। दमकल कर्मियों ने सुनिश्चित किया कि आग आसपास के वाहनों या क्षेत्रों में न फैले।
प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक, भीषण गर्मी या तकनीकी खराबी के चलते आग लगने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आग किन कारणों से लगी।
कार में आग लगने के कारण हाईवे पर कुछ समय के लिए लंबा जाम लग गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात को नियंत्रित किया और धीरे-धीरे स्थिति सामान्य की गई। राहत की बात यह रही कि इस पूरे हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।
इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ी राहत की बात यह रही कि किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। चालक की सूझबूझ और समय पर बाहर निकलने की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि भीषण गर्मी के मौसम में वाहन चलाते समय विशेष सतर्कता बरतें और किसी भी तकनीकी खराबी के संकेत मिलते ही तुरंत वाहन रोककर जांच करें, ताकि इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके।
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