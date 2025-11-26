कपड़े धोने के टब ने छीनी मासूम की सांसें: खेलते-खेलते डूबा नन्हा जैद, चीख-पुकार से कांप उठा परिवार

Child dies after falling into water tub Moradabad: यूपी के मुरादाबाद के एक गांव में बुधवार दोपहर एक बेहद दर्दनाक हादसा हुआ, जिसने पूरे परिवार की खुशियाँ पल भर में खत्म कर दीं। जैनुल आबेदीन का मासूम बेटा मोहम्मद जैद घर में पानी से भरे टब में गिरकर डूब गया। कपड़े धोने के लिए रखा गया प्लास्टिक का टब अचानक एक खतरनाक जाल में बदल जाएगा, इसका अनुमान घर में किसी को नहीं था। कुछ ही मिनटों की अनजाने में हुई चूक ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया।