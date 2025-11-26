Patrika LogoSwitch to English

मुरादाबाद

कपड़े धोने के टब ने छीनी मासूम की सांसें: खेलते-खेलते डूबा नन्हा जैद, चीख-पुकार से कांप उठा परिवार

Moradabad News: मुरादाबाद में खेलते-खेलते पानी से भरे टब में गिरने से मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। अचानक हुए इस हादसे से परिवार में चीख-पुकार मच गई और पूरा गांव शोक में डूब गया।

2 min read


मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Nov 26, 2025

moradabad child dies after falling into water tub incident

कपड़े धोने के टब ने छीनी मासूम की सांसें: Image Source - Pexels

Child dies after falling into water tub Moradabad: यूपी के मुरादाबाद के एक गांव में बुधवार दोपहर एक बेहद दर्दनाक हादसा हुआ, जिसने पूरे परिवार की खुशियाँ पल भर में खत्म कर दीं। जैनुल आबेदीन का मासूम बेटा मोहम्मद जैद घर में पानी से भरे टब में गिरकर डूब गया। कपड़े धोने के लिए रखा गया प्लास्टिक का टब अचानक एक खतरनाक जाल में बदल जाएगा, इसका अनुमान घर में किसी को नहीं था। कुछ ही मिनटों की अनजाने में हुई चूक ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया।

खेलते-खेलते मौत के करीब पहुंचा मासूम

दोपहर करीब 12 बजे जैद खेलते-खेलते उस टब के पास पहुंचा जिसमें सुबह कपड़े धोने के लिए पानी भरा गया था। खेल के दौरान अचानक उसका संतुलन बिगड़ा और वह सीधे टब में गिर पड़ा। छोटा बच्चा खुद को बाहर नहीं निकाल सका और पानी में ही पड़ा रहा। इस दौरान घर के किसी सदस्य को उसकी गैर-मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ, जिससे हादसा और गंभीर बन गया।

मां ने टब में देखा तो थम गई सांसें, चीख से गूंज उठा घर

काफी देर तलाशने के बाद जब जैनुल आबेदीन की पत्नी मुस्कान की नजर पानी भरे टब पर गई, तो उनका दिल दहशत से कांप उठा। मासूम जैद पानी में बेजान पड़ा था। बच्चे को ऐसी हालत में देखकर उनकी चीख पूरे घर में गूंज गई। परिजन बिना एक क्षण गंवाए बच्चे को उठाकर अस्पताल ले जाने के लिए दौड़े, लेकिन तब तक उसकी सांसे थम चुकी थीं।

रो-रोकर बेहाल हुए माता-पिता, गांव में शोक की लहर

नजदीकी निजी अस्पताल में पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने जांच की और बताया कि बच्चे की मौत पहले ही हो चुकी है। यह सुनते ही मां-बाप स्तब्ध होकर वहीं गिर पड़े और पूरे परिवार का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। घटना की खबर गांव में फैलते ही शोक की लहर दौड़ गई और सभी लोग परिवार को सांत्वना देने पहुंचे। जैद की असमय मौत ने हर किसी को गहरे दर्द में डाल दिया है।

मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश

