कपड़े धोने के टब ने छीनी मासूम की सांसें: खेलते-खेलते डूबा नन्हा जैद, चीख-पुकार से कांप उठा परिवार

Child dies after falling into water tub Moradabad: यूपी के मुरादाबाद के एक गांव में बुधवार दोपहर एक बेहद दर्दनाक हादसा हुआ, जिसने पूरे परिवार की खुशियाँ पल भर में खत्म कर दीं। जैनुल आबेदीन का मासूम बेटा मोहम्मद जैद घर में पानी से भरे टब में गिरकर डूब गया। कपड़े धोने के लिए रखा गया प्लास्टिक का टब अचानक एक खतरनाक जाल में बदल जाएगा, इसका अनुमान घर में किसी को नहीं था। कुछ ही मिनटों की अनजाने में हुई चूक ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया।
दोपहर करीब 12 बजे जैद खेलते-खेलते उस टब के पास पहुंचा जिसमें सुबह कपड़े धोने के लिए पानी भरा गया था। खेल के दौरान अचानक उसका संतुलन बिगड़ा और वह सीधे टब में गिर पड़ा। छोटा बच्चा खुद को बाहर नहीं निकाल सका और पानी में ही पड़ा रहा। इस दौरान घर के किसी सदस्य को उसकी गैर-मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ, जिससे हादसा और गंभीर बन गया।
काफी देर तलाशने के बाद जब जैनुल आबेदीन की पत्नी मुस्कान की नजर पानी भरे टब पर गई, तो उनका दिल दहशत से कांप उठा। मासूम जैद पानी में बेजान पड़ा था। बच्चे को ऐसी हालत में देखकर उनकी चीख पूरे घर में गूंज गई। परिजन बिना एक क्षण गंवाए बच्चे को उठाकर अस्पताल ले जाने के लिए दौड़े, लेकिन तब तक उसकी सांसे थम चुकी थीं।
नजदीकी निजी अस्पताल में पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने जांच की और बताया कि बच्चे की मौत पहले ही हो चुकी है। यह सुनते ही मां-बाप स्तब्ध होकर वहीं गिर पड़े और पूरे परिवार का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। घटना की खबर गांव में फैलते ही शोक की लहर दौड़ गई और सभी लोग परिवार को सांत्वना देने पहुंचे। जैद की असमय मौत ने हर किसी को गहरे दर्द में डाल दिया है।
