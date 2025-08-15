मुरादाबाद कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह ने डीएम को सौंपा चार्ज, रामपुर में आजम खां के खिलाफ कार्रवाई से आए थे सुर्खियों में

आंजनेय कुमार सिंह 16 फरवरी 2015 को पहली बार सिक्किम से उत्तर प्रदेश में प्रतिनियुक्ति पर आए थे। शासनादेश के तहत उनकी प्रारंभिक प्रतिनियुक्ति अवधि पांच साल तय की गई थी। इसके बाद प्रदेश सरकार के अनुरोध पर उनकी सेवाएं लगातार बढ़ाई जाती रहीं। पहले दो साल, फिर एक साल और चौथी बार 20 अगस्त 2024 को एक साल के लिए प्रतिनियुक्ति विस्तार मिला। 14 अगस्त 2025 को यह अवधि समाप्त हो गई, जिसके बाद उन्होंने मुरादाबाद मंडलायुक्त का कार्यभार छोड़ दिया।