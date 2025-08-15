Patrika LogoSwitch to English

मुरादाबाद

मुरादाबाद कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह ने डीएम को सौंपा चार्ज, रामपुर में आजम खां के खिलाफ कार्रवाई से आए थे सुर्खियों में

Moradabad News: मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह ने 14 अगस्त को अपनी प्रतिनियुक्ति अवधि पूरी होने पर चार्ज डीएम अनुज सिंह को सौंपकर अवकाश ले लिया है।

मुरादाबाद

Mohd Danish

Aug 15, 2025

moradabad commissioner aunjaneya kumar singh completes deputation
मुरादाबाद कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह ने डीएम को सौंपा चार्ज | Image Source - Social Media

Commissioner aunjaneya kumar singh in Moradabad: मुरादाबाद मंडल के चर्चित कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह ने 14 अगस्त को अपनी प्रतिनियुक्ति अवधि पूरी होने के बाद मंडलायुक्त का चार्ज मुरादाबाद के जिलाधिकारी अनुज सिंह को सौंप दिया। चार्ज हस्तांतरण के बाद उन्होंने औपचारिक रूप से अवकाश ले लिया। सिक्किम कैडर के 2005 बैच के इस आईएएस अधिकारी की पहचान एक सख्त और निर्णायक प्रशासक के रूप में रही है।

उत्तर प्रदेश में लंबा कार्यकाल

आंजनेय कुमार सिंह 16 फरवरी 2015 को पहली बार सिक्किम से उत्तर प्रदेश में प्रतिनियुक्ति पर आए थे। शासनादेश के तहत उनकी प्रारंभिक प्रतिनियुक्ति अवधि पांच साल तय की गई थी। इसके बाद प्रदेश सरकार के अनुरोध पर उनकी सेवाएं लगातार बढ़ाई जाती रहीं। पहले दो साल, फिर एक साल और चौथी बार 20 अगस्त 2024 को एक साल के लिए प्रतिनियुक्ति विस्तार मिला। 14 अगस्त 2025 को यह अवधि समाप्त हो गई, जिसके बाद उन्होंने मुरादाबाद मंडलायुक्त का कार्यभार छोड़ दिया।

रामपुर में आजम खां के खिलाफ कार्रवाई से मिली पहचान

अपने प्रशासनिक करियर में आंजनेय कुमार सिंह सबसे ज्यादा चर्चा में तब आए जब वे रामपुर के जिलाधिकारी के रूप में तैनात थे। उस दौरान उन्होंने पूर्व मंत्री आजम खां के खिलाफ कई सख्त प्रशासनिक कदम उठाए, जिससे वे राज्य भर में सुर्खियों में आ गए। उनकी इस कार्रवाई ने उन्हें एक सख्त और निर्भीक अफसर के रूप में पहचान दिलाई।

चर्चित कार्यकाल के बाद अवकाश पर

प्रतिनियुक्ति अवधि पूरी होने के बाद अब आंजनेय कुमार सिंह अवकाश पर चले गए हैं। मुरादाबाद मंडल में उनके कार्यकाल को प्रशासनिक अनुशासन, स्पष्ट नीतियों और सख्ती के लिए याद किया जाएगा। फिलहाल, मुरादाबाद के जिलाधिकारी अनुज सिंह अतिरिक्त प्रभार संभालते हुए मंडलायुक्त की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं।

Published on:

15 Aug 2025 04:35 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / मुरादाबाद कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह ने डीएम को सौंपा चार्ज, रामपुर में आजम खां के खिलाफ कार्रवाई से आए थे सुर्खियों में

