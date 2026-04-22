मुरादाबाद की सड़कों पर मौत का स्टंट: रईसजादों ने हाईवे को समझा रेसिंग ट्रैक, चलती कार की छत पर मचाया उत्पात

Car roof stunt viral Moradabad: मुरादाबाद-दिल्ली नेशनल हाईवे पर एक बेहद खतरनाक स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को हैरान कर दिया है। वीडियो में कुछ युवक चलती कार की छत पर बैठकर खुलेआम जानलेवा करतब करते नजर आ रहे हैं। यह घटना न केवल उनकी खुद की जान के लिए खतरा है, बल्कि सड़क पर चल रहे अन्य लोगों की सुरक्षा को भी गंभीर रूप से प्रभावित कर रही है। हालांकि वायरल वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन इसकी गंभीरता को देखते हुए मामला चर्चा का विषय बना हुआ है।