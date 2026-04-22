मुरादाबाद की सड़कों पर मौत का स्टंट: रईसजादों ने हाईवे को समझा रेसिंग ट्रैक, चलती कार की छत पर मचाया उत्पात

मुरादाबाद की सड़कों पर मौत का स्टंट..
Car roof stunt viral Moradabad: मुरादाबाद-दिल्ली नेशनल हाईवे पर एक बेहद खतरनाक स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को हैरान कर दिया है। वीडियो में कुछ युवक चलती कार की छत पर बैठकर खुलेआम जानलेवा करतब करते नजर आ रहे हैं। यह घटना न केवल उनकी खुद की जान के लिए खतरा है, बल्कि सड़क पर चल रहे अन्य लोगों की सुरक्षा को भी गंभीर रूप से प्रभावित कर रही है। हालांकि वायरल वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन इसकी गंभीरता को देखते हुए मामला चर्चा का विषय बना हुआ है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार यह पूरा मामला मझोला थाना क्षेत्र के सर्किट हाउस के पास से गुजरने वाले नेशनल हाईवे का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि यूपी 25 नंबर की एक तेज रफ्तार कार की छत पर दो युवक बैठे हुए हैं और बिना किसी डर के खतरनाक स्टंट कर रहे हैं। इस दौरान कार तेज गति से दौड़ रही है, जिससे जरा सी चूक भी बड़े हादसे का कारण बन सकती थी। यह लापरवाही न केवल कानून का उल्लंघन है बल्कि सड़क सुरक्षा नियमों की खुली अनदेखी भी है।
बताया जा रहा है कि इस खतरनाक स्टंट का वीडियो पीछे चल रही एक अन्य गाड़ी में सवार युवकों द्वारा रिकॉर्ड किया गया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि आसपास अन्य वाहन भी चल रहे हैं, जिससे दुर्घटना का खतरा और बढ़ जाता है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है, जिसके बाद लोगों में आक्रोश भी देखा जा रहा है और पुलिस की सक्रियता पर सवाल उठने लगे हैं।
मामले को लेकर एसपी ट्रैफिक सुभाष चन्द्र गंगवार ने कहा है कि वायरल वीडियो की जांच कराई जा रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि इस तरह के स्टंट न केवल गैरकानूनी हैं बल्कि जानलेवा भी हैं, इसलिए ऐसे मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब देखना होगा कि जांच के बाद आरोपियों पर क्या कार्रवाई होती है और क्या इस तरह की घटनाओं पर रोक लग पाती है।
बड़ी खबरेंView All
मुरादाबाद
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग