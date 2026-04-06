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मुरादाबाद

देवबंदी-बरेलवी रार में टूटी शादी: मुरादाबाद में निकाह के वक्त छिड़ा धर्म का दंगल, बिना दुल्हन लौटी बारात!

Moradabad News: मुरादाबाद में देवबंदी और बरेलवी मतभेद के कारण शादी विवादित मोड़ पर पहुंच गई। निकाह तो पढ़ा गया, लेकिन लड़की पक्ष ने विदाई से इनकार कर दिया और बारात बिना दुल्हन के लौट गई। मामला पंचायत में सुलझाया जाएगा।

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मुरादाबाद

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Mohd Danish

Apr 05, 2026

moradabad deobandi barelvi wedding dispute

मुरादाबाद में निकाह के वक्त छिड़ा धर्म का दंगल..

Wedding Dispute Moradabad: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के ग्राम पानूवाला और ग्राम दूल्हापुर में एक शादी विवादित मोड़ पर पहुंच गई। मामला देवबंदी और बरेलवी विचारधारा के इमाम से निकाह करवाने को लेकर था। लड़के पक्ष बरेलवी और लड़की पक्ष देवबंदी विचारधारा से संबंधित होने के कारण शादी के दौरान तनाव पैदा हो गया।

बारात पहुंची, निकाह हुआ लेकिन विदाई रोकी गई

शनिवार को पानूवाला से बारात दूल्हापुर पहुंची। लड़के पक्ष ने अपने मसलक के बरेली इमाम को साथ लाया था। बारात के खाने के बाद निकाह की बारी आई। लड़के पक्ष ने बरेलवी इमाम से निकाह पढ़वाने की शर्त रख दी, जिससे विवाद बढ़ गया। हालांकि, स्थानीय मस्जिद के इमाम का हक होता है कि वह निकाह पढ़ाएं, और अंततः दूल्हापुर के देवबंदी इमाम ने निकाह कर दिया।

विदाई के बाद विवाद और बारात लौटी घर

निकाह संपन्न होने के बाद बारात घर लौट गई। इस दौरान लड़के पक्ष ने अपने मसलक के बरेलवी इमाम से दोबारा निकाह की चर्चा की, जिसकी जानकारी लड़की पक्ष को लग गई। इससे लड़की पक्ष ने विदाई से इनकार कर दिया और बारात बिना दुल्हन के वापस लौट गई।

दोनों पक्षों की पंचायत में सुलझाया जाएगा विवाद

आपको बताते चले कि लड़के पक्ष का कहना है कि रिश्ते को देखने के बाद लड़की पक्ष को दूल्हा पसंद नहीं आया। इसी बहाने से मसलक का हवाला देकर बारात लौटा दी गई। विवाद के समाधान के लिए स्थानीय भाजपा नेता के आवास पर दोनों पक्षों की पंचायत होगी।

मामले की सामाजिक और धार्मिक जटिलताएं

यह घटना मुरादाबाद में धार्मिक विचारधारा और सामाजिक मान्यताओं के बीच पैदा होने वाले विवादों को उजागर करती है। निकाह के समय मसलक और इमाम की भूमिका विवादास्पद रही और शादी के जश्न में अचानक तनाव ने सभी को हैरान कर दिया।

स्थानीय प्रशासन ने ली स्थिति की जानकारी

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए, स्थानीय पुलिस ने भी स्थिति की जानकारी ली है। पुलिस ने बताया कि फिलहाल कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन दोनों पक्षों से शांति से मामला सुलझाने की अपील की गई है। वहीं, पंचायत में दोनों परिवारों के बीच समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी, ताकि शादी का विवाद बढ़े बिना शांतिपूर्वक निपट सके।

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Published on:

05 Apr 2026 10:09 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / देवबंदी-बरेलवी रार में टूटी शादी: मुरादाबाद में निकाह के वक्त छिड़ा धर्म का दंगल, बिना दुल्हन लौटी बारात!

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