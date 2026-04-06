देवबंदी-बरेलवी रार में टूटी शादी: मुरादाबाद में निकाह के वक्त छिड़ा धर्म का दंगल, बिना दुल्हन लौटी बारात!

शनिवार को पानूवाला से बारात दूल्हापुर पहुंची। लड़के पक्ष ने अपने मसलक के बरेली इमाम को साथ लाया था। बारात के खाने के बाद निकाह की बारी आई। लड़के पक्ष ने बरेलवी इमाम से निकाह पढ़वाने की शर्त रख दी, जिससे विवाद बढ़ गया। हालांकि, स्थानीय मस्जिद के इमाम का हक होता है कि वह निकाह पढ़ाएं, और अंततः दूल्हापुर के देवबंदी इमाम ने निकाह कर दिया।