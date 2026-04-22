मुरादाबाद डबल मर्डर केस का खुलासा: जमीन विवाद में हुई थी हत्या, आरोपी पुलिस की गिरफ्त में

पुलिस पूछताछ में फहीम ने बताया कि वह, आरिफ और नवाब जमीन की खरीद-फरोख्त का काम करते थे। करीब एक साल पहले उन्होंने राजा को 2,24,000 रुपये में प्लॉट बेचा था, जिसमें 24,000 रुपये बकाया रह गए थे। आरोप है कि पैसे मांगने पर विवाद बढ़ गया और एक घटना में राजा ने फहीम को ईंट मारकर घायल कर दिया था। इसी अपमान और रंजिश के चलते साजिश रची गई, जिसमें राजा और उनकी पत्नी की हत्या की गई।