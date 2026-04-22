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मुरादाबाद

मुरादाबाद डबल मर्डर केस का खुलासा: जमीन विवाद में हुई थी हत्या, आरोपी पुलिस की गिरफ्त में

Moradabad Crime: मुरादाबाद के थाना सिविल लाइंस क्षेत्र में जमीन के बकाया पैसे को लेकर हुए विवाद में दंपति की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी फहीम को जिला अस्पताल से हिरासत में ले लिया है।

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मुरादाबाद

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Mohd Danish

Apr 22, 2026

moradabad double murder accused arrest

मुरादाबाद डबल मर्डर केस का खुलासा..

Double Murder Accused Arrest: मुरादाबाद जिले के थाना सिविल लाइंस क्षेत्र स्थित चक्कर की मिलक इलाके में जमीन के बकाया पैसे को लेकर हुए विवाद ने दर्दनाक रूप ले लिया। दिनांक 20 अप्रैल 2026 की रात लगभग 8 बजे फरजन्द, अनस, फहीम, आरिफ, नवाब और एक अज्ञात व्यक्ति ने कथित रूप से साजिश रचकर राजा और उनकी पत्नी फरहा पर चाकुओं से हमला कर उनकी हत्या कर दी। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई।

परिजनों की तहरीर पर दर्ज हुआ मुकदमा

घटना के बाद मृतक राजा के भाई द्वारा थाना सिविल लाइंस में तहरीर दी गई, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया और फील्ड यूनिट ने साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की। इसके बाद पुलिस ने जांच को तेज करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी।

जिला अस्पताल से हिरासत में लिया गया फहीम

पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन और क्षेत्राधिकारी सिविल लाइंस के पर्यवेक्षण में चलाए जा रहे अभियान के तहत सिविल लाइंस पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस ने घटना में शामिल अभियुक्त फहीम पुत्र अब्दुल वाहिद को जिला अस्पताल मुरादाबाद से इलाज के बाद डिस्चार्ज होते ही हिरासत में ले लिया। आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

पूछताछ में सामने आई चौंकाने वाली कहानी

पुलिस पूछताछ में फहीम ने बताया कि वह, आरिफ और नवाब जमीन की खरीद-फरोख्त का काम करते थे। करीब एक साल पहले उन्होंने राजा को 2,24,000 रुपये में प्लॉट बेचा था, जिसमें 24,000 रुपये बकाया रह गए थे। आरोप है कि पैसे मांगने पर विवाद बढ़ गया और एक घटना में राजा ने फहीम को ईंट मारकर घायल कर दिया था। इसी अपमान और रंजिश के चलते साजिश रची गई, जिसमें राजा और उनकी पत्नी की हत्या की गई।

अन्य आरोपियों की तलाश जारी

पुलिस के अनुसार इस मामले में शामिल अन्य आरोपियों फरजन्द, अनस, आरिफ, नवाब और एक अज्ञात व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

पुलिस की सतर्कता से क्षेत्र में शांति बहाल

इस गंभीर घटना के बाद सिविल लाइंस पुलिस ने जिस तेजी और सतर्कता से कार्रवाई की है, उससे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा का माहौल मजबूत हुआ है। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। पुलिस का कहना है कि बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी भी जल्द कर ली जाएगी, जिससे पूरी तरह कानून व्यवस्था पर नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके।

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Published on:

22 Apr 2026 12:13 am

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