यूपी में अप्रैल में ही आग उगलती गर्मी: संभल-मुरादाबाद समेत कई जिलों में 40 पार पारा, लू ने बढ़ाई मुसीबतें

यूपी में अप्रैल में ही आग उगलती गर्मी | AI Generated Image
UP Heatwave News: अप्रैल के अंतिम दिनों में ही संभल जिले में गर्मी ने अपना विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया है। सोमवार को अधिकतम तापमान 40.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25.2 डिग्री दर्ज किया गया। सुबह से ही तेज धूप के चलते लोग पसीने से तर-बतर नजर आए, जबकि दोपहर में सूरज की तपिश इतनी तेज हो गई कि लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। गर्म हवाओं और लू के थपेड़ों ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है।
भीषण गर्मी के कारण सड़कों पर चहल-पहल कम हो गई है। खासकर बाइक सवारों को तेज धूप और लू का सामना करना पड़ रहा है, जिससे सफर करना कठिन हो गया है। बाजारों में कोल्ड ड्रिंक, लस्सी, जूस और आइसक्रीम की दुकानों पर भीड़ जरूर बढ़ी है, लेकिन गर्मी के आगे ये उपाय भी कम असरदार साबित हो रहे हैं। दोपहर में स्कूल से लौटते बच्चों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं किसान भी अपनी दिनचर्या बदलकर सुबह-शाम खेतों में काम करने को मजबूर हैं।
मुरादाबाद जिले में हीट वेव का असर लगातार तेज होता जा रहा है। सोमवार को अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री दर्ज किया गया। दिन के साथ-साथ रात में भी गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। बढ़ते न्यूनतम तापमान के चलते लोगों को रात में भी सुकून नहीं मिल पा रहा है, जिससे जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है।
अमरोहा और रामपुर जिलों में भी गर्मी का असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। दिन के समय तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। बाजारों में दोपहर के समय सन्नाटा छाया रहता है, जबकि ठंडे पेय पदार्थों और कूलर-एसी की मांग में तेजी आई है। आम जनजीवन पर गर्मी का व्यापक असर देखने को मिल रहा है।
मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में और वृद्धि होने की संभावना है। 25 अप्रैल तक अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री तक पहुंच सकता है। ऐसे में हीट वेव का असर और अधिक गंभीर हो सकता है, जिससे लोगों को फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद कम है।
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