यूपी में अप्रैल में ही आग उगलती गर्मी: संभल-मुरादाबाद समेत कई जिलों में 40 पार पारा, लू ने बढ़ाई मुसीबतें

भीषण गर्मी के कारण सड़कों पर चहल-पहल कम हो गई है। खासकर बाइक सवारों को तेज धूप और लू का सामना करना पड़ रहा है, जिससे सफर करना कठिन हो गया है। बाजारों में कोल्ड ड्रिंक, लस्सी, जूस और आइसक्रीम की दुकानों पर भीड़ जरूर बढ़ी है, लेकिन गर्मी के आगे ये उपाय भी कम असरदार साबित हो रहे हैं। दोपहर में स्कूल से लौटते बच्चों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं किसान भी अपनी दिनचर्या बदलकर सुबह-शाम खेतों में काम करने को मजबूर हैं।