UP Weather Update: 45°C के करीब पहुंचेगा पारा, चिलचिलाती धूप और लू से बेहाल यूपी के लोग

UP Weather Update: उत्तर प्रदेश में इन दिनों गर्मी ने अपने तेवर तेज कर लिए हैं। चिलचिलाती धूप और भीषण तापमान ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। खासतौर पर प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में तापमान तेजी से बढ़ रहा है, जिससे आम जनजीवन पर गहरा असर पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में स्थिति और गंभीर हो सकती है, क्योंकि अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंचने का अनुमान है।