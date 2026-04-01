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मुरादाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई: जुआ खेलते तीन आरोपी रंगे हाथ गिरफ्तार, नकदी और ताश बरामद

Moradabad News: यूपी के मुरादाबाद में पुलिस ने जुआ खेलते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से नकदी और ताश बरामद किए हैं।

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मुरादाबाद

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Mohd Danish

Apr 18, 2026

moradabad sonakpur gambling arrest 3 accused

मुरादाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई | Image - X/@MoradabadPolice

Moradabad Gambling 3 Arrest: मुरादाबाद जनपद में अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना सोनकपुर पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार जुआ और सट्टा जैसी अवैध गतिविधियों के खिलाफ चल रही कार्रवाई के क्रम में पुलिस टीम ने आज यानि 18 अप्रैल को छापेमारी कर तीन आरोपियों को जुआ खेलते हुए मौके से गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध गतिविधियों में लिप्त लोगों में हड़कंप मच गया है।

मौके से नकदी और ताश बरामद

पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपियों के कब्जे से कुल 2090 रुपये नकद, 52 ताश के पत्ते और एक गमछा बरामद किया गया है। बरामदगी से यह स्पष्ट हुआ कि आरोपी संगठित तरीके से जुआ खेल रहे थे। पुलिस ने मौके पर ही सभी साक्ष्य एकत्र कर विधिक प्रक्रिया शुरू कर दी है।

आरोपियों की पहचान और कानूनी कार्रवाई

गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान कासिम पुत्र इदरीश, राजकुमार पुत्र राजाराम और फुरकान पुत्र तहसीन के रूप में हुई है, जो जनपद सम्भल के ग्राम बराही के निवासी हैं। फुरकान का एक पता मुरादाबाद जनपद के बिलारी थाना क्षेत्र का भी बताया गया है। इस मामले में थाना सोनकपुर पर मु0अ0सं0 39/2026 के तहत धारा 13 जुआ अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई जारी है।

जुआ के खिलाफ अभियान रहेगा जारी

पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जनपद में जुआ, सट्टा और अन्य अवैध गतिविधियों के खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। आम जनता से भी अपील की गई है कि ऐसे किसी भी गैरकानूनी कार्य की सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि समय रहते सख्त कार्रवाई की जा सके और क्षेत्र में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाया जा सके।

स्थानीय लोगों ने की पुलिस कार्रवाई की सराहना

घटना के बाद क्षेत्र के स्थानीय लोगों ने पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई की सराहना की है। लोगों का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई से इलाके में शांति और सुरक्षा का माहौल मजबूत होता है तथा अवैध गतिविधियों में लिप्त लोगों में डर बना रहता है।

अपराध पर लगाम लगाने की दिशा में सख्त कदम

मुरादाबाद पुलिस लगातार अपराध पर अंकुश लगाने के लिए सख्त कदम उठा रही है। समय-समय पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई कर यह संदेश दिया जा रहा है कि कानून तोड़ने वालों के खिलाफ किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी।

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Published on:

18 Apr 2026 09:36 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / मुरादाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई: जुआ खेलते तीन आरोपी रंगे हाथ गिरफ्तार, नकदी और ताश बरामद

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