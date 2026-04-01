मुरादाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई: जुआ खेलते तीन आरोपी रंगे हाथ गिरफ्तार, नकदी और ताश बरामद

Moradabad Gambling 3 Arrest: मुरादाबाद जनपद में अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना सोनकपुर पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार जुआ और सट्टा जैसी अवैध गतिविधियों के खिलाफ चल रही कार्रवाई के क्रम में पुलिस टीम ने आज यानि 18 अप्रैल को छापेमारी कर तीन आरोपियों को जुआ खेलते हुए मौके से गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध गतिविधियों में लिप्त लोगों में हड़कंप मच गया है।