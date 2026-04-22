मुरादाबाद डबल मर्डर केस: पुलिस एनकाउंटर में आरोपी अरेस्ट, संपत्ति विवाद से जुड़ा था मामला

मुरादाबाद शहर के थाना सिविल लाइंस क्षेत्र स्थित चक्कर की मिलक इलाके में सोमवार रात करीब आठ बजे एक ऐसी दर्दनाक वारदात हुई जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। रामगंगा किनारे बने एक घर के भीतर बच्चों के सामने ही पति-पत्नी पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया गया। बताया गया है कि संपत्ति विवाद ने इतना भयानक रूप ले लिया कि पड़ोसी के बेटे ने अपने साथियों के साथ मिलकर राजा और उसकी पत्नी फराह की बेरहमी से हत्या कर दी।