मुरादाबाद में लालच की भेंट चढ़ी विवाहिता: दहेज हत्या के मामले में पुलिस का एक्शन, सास-ससुर गिरफ्तार

दिनांक 24 दिसंबर 2025 को घटना की जानकारी मिलते ही मझोला पुलिस ने तत्परता दिखाई। वादिनी की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मुकदमा अपराध संख्या 1228/2025 पंजीकृत किया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 80(2) और 85 के साथ-साथ दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत सख्त कार्रवाई शुरू की। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए उच्चाधिकारियों के निर्देश पर विवेचनात्मक कार्यवाही को गति दी गई, ताकि पीड़िता के परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिल सके।