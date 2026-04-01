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मुरादाबाद

मुरादाबाद में लालच की भेंट चढ़ी विवाहिता: दहेज हत्या के मामले में पुलिस का एक्शन, सास-ससुर गिरफ्तार

Moradabad Crime: उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में दहेज लोभियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक विवाहिता की हत्या के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

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मुरादाबाद

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Mohd Danish

Apr 14, 2026

moradabad dowry death two arrest

मुरादाबाद में लालच की भेंट चढ़ी विवाहिता..

Dowry Death Moradabad: मुरादाबाद जनपद के थाना मझोला क्षेत्र से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां दहेज की अंतहीन मांग ने एक और बेटी की जान ले ली। कुन्दरकी क्षेत्र की रहने वाली एक पीड़ित माँ ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में रोंगटे खड़े कर देने वाले आरोप लगाए हैं।

वादिनी के अनुसार, उसकी पुत्री को ससुराल पक्ष द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। आरोपी बार-बार मायके से मोटी रकम लाने का दबाव बना रहे थे। जब यह मांग पूरी नहीं हुई, तो लालच में अंधे हुए पति और उसके रिश्तेदारों ने मिलकर विवाहिता की बेरहमी से हत्या कर दी। इस घटना ने एक बार फिर समाज में व्याप्त दहेज जैसी कुप्रथा के काले चेहरे को उजागर कर दिया है।

कानूनी शिकंजा और गंभीर धाराओं में केस दर्ज

दिनांक 24 दिसंबर 2025 को घटना की जानकारी मिलते ही मझोला पुलिस ने तत्परता दिखाई। वादिनी की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मुकदमा अपराध संख्या 1228/2025 पंजीकृत किया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 80(2) और 85 के साथ-साथ दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत सख्त कार्रवाई शुरू की। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए उच्चाधिकारियों के निर्देश पर विवेचनात्मक कार्यवाही को गति दी गई, ताकि पीड़िता के परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिल सके।

पुलिस की छापेमारी और अभियुक्तों की गिरफ्तारी

विवेचना के दौरान साक्ष्यों के संकलन और मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए मझोला पुलिस ने 14 अप्रैल 2026 को बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस टीम ने दबिश देकर मामले के दो मुख्य नामजद अभियुक्तों को धर दबोचा। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान इस्लाम (पुत्र मोहम्मद हनीफ) और उसकी पत्नी यासमीन के रूप में हुई है, जो मझोला जनपद के करूला जयंतीपुर के निवासी हैं।

न्यायिक प्रक्रिया और पुलिस का कड़ा संदेश

फिलहाल पुलिस पकड़े गए दोनों आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है ताकि घटना से जुड़े अन्य पहलुओं और फरार आरोपियों के बारे में सुराग मिल सके। मझोला थाना प्रभारी ने स्पष्ट किया है कि अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।

इस कार्रवाई के माध्यम से मुरादाबाद पुलिस ने साफ संदेश दिया है कि महिलाओं के विरुद्ध अपराध और दहेज उत्पीड़न करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। क्षेत्र के लोग पुलिस की इस सक्रियता की सराहना कर रहे हैं, वहीं मृतका के परिजनों को अब न्याय की उम्मीद जगी है।

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Published on:

14 Apr 2026 09:39 pm

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