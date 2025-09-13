Amrit Bharat Train: यूपी के इस जिले को मिली अमृत भारत ट्रेन की सौगात, पीएम मोदी 15 सितंबर को करेंगे शुभारंभ

First amrit bharat train launch by PM Modi: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को वर्चुअल माध्यम से पहली अमृत भारत ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। यह ट्रेन बिहार के सहरसा से पंजाब के अमृतसर (छेहरटा) तक सुपरफास्ट स्पीड में फर्राटा भरेगी। चुनाव से पहले बिहार और विभिन्न राज्यों में यह आधुनिक और आरामदायक गाड़ी यात्रियों को बेहतर सफर का अनुभव दिलाएगी।