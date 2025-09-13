Patrika LogoSwitch to English

Amrit Bharat Train: यूपी के इस जिले को मिली अमृत भारत ट्रेन की सौगात, पीएम मोदी 15 सितंबर को करेंगे शुभारंभ

Amrit Bharat Train: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को बिहार के सहरसा से पंजाब के अमृतसर तक चलने वाली पहली अमृत भारत ट्रेन का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। यह ट्रेन मुरादाबाद होकर गुजरेगी, जिससे यात्रियों को सीधा और आरामदायक सफर मिलेगा।

मुरादाबाद

Mohd Danish

Sep 13, 2025

moradabad first amrit bharat train launch by pm modi 15 september
Amrit Bharat Train: Image Source - Social Media 'X'

First amrit bharat train launch by PM Modi: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को वर्चुअल माध्यम से पहली अमृत भारत ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। यह ट्रेन बिहार के सहरसा से पंजाब के अमृतसर (छेहरटा) तक सुपरफास्ट स्पीड में फर्राटा भरेगी। चुनाव से पहले बिहार और विभिन्न राज्यों में यह आधुनिक और आरामदायक गाड़ी यात्रियों को बेहतर सफर का अनुभव दिलाएगी।

सहरसा से अमृतसर तक पहली यात्रा का पूरा रूट

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, उद्घाटन स्पेशल ट्रेन नंबर-05531 सहरसा से 15 सितंबर को दोपहर 3:30 बजे रवाना होगी। ट्रेन सुपौल, सरायगढ़, निर्मली, झंझारपुर, सकरी, सिहो, सीतामढ़ी, रक्सौल, नरकटियागंज, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, सीतापुर सिटी, चंदौसी, मुरादाबाद, रुड़की, सहारनपुर, यमुनानगर, अंबाला, राजपुरा, सरहिंद होते हुए जालंधर और व्यास स्टेशनों पर रुकेगी। यह विशेष ट्रेन 17 सितंबर को दोपहर 2 बजे छेहरटा (अमृतसर) पहुंचेगी।

बरेली, संभल और मुरादाबाद में बदलता मौसम! पूर्वी और पश्चिमी जिलों में येलो अलर्ट, गरज-चमक के साथ बारिश
मुरादाबाद
bareilly sambhal moradabad weather update september 2025

मुरादाबाद से अमृतसर तक सफर होगा और आसान

मुरादाबाद स्टेशन से होकर गुजरने वाली यह पहली अमृत भारत ट्रेन है, जो सीधे पंजाब तक पहुंचेगी। इस रूट के यात्रियों के लिए यह ट्रेन बेहद सुविधाजनक साबित होगी। सीनियर डीसीएम आदित्य गुप्ता ने बताया कि 15 सितंबर को मुरादाबाद से अमृतसर रूट पर चलने वाली इस ट्रेन का उद्घाटन होगा। हालांकि ट्रेन नंबर और बोगियों की अंतिम स्थिति रेलवे मुख्यालय से जल्द स्पष्ट की जाएगी।

त्योहारों पर फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें भी होंगी शुरू

त्योहारों पर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे ने फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। इन ट्रेनों से वाराणसी, बनारस, गाजीपुर सिटी, मऊ और जौनपुर से लोकमान्य तिलक टर्मिनस व पुणे जाने वाले यात्रियों को सहूलियत मिलेगी।

ट्रेन संचालन का शेड्यूल

लोकमान्य तिलक टर्मिनस - बनारस स्पेशल (01051/01052)

24 सितंबर से 27 नवंबर तक प्रत्येक बुधवार और गुरुवार चलेगी। वापसी यात्रा 25 सितंबर से 28 नवंबर तक गुरुवार और शुक्रवार को होगी।

पुणे - गाजीपुर सिटी स्पेशल (01431/01432)

26 सितंबर से 28 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार और मंगलवार पुणे से चलेगी। वापसी यात्रा 28 सितंबर से 30 नवंबर तक रविवार और गुरुवार को होगी।

लोकमान्य तिलक टर्मिनस - मऊ स्पेशल (01123/01124)

26 सितंबर से 30 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार और रविवार प्रस्थान करेगी। वापसी यात्रा 28 सितंबर से 2 दिसंबर तक प्रत्येक रविवार और मंगलवार होगी।

यात्रियों के लिए बड़ा तोहफा

अमृत भारत ट्रेन और फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत से यात्रियों का सफर न केवल आरामदायक होगा, बल्कि त्योहारों पर होने वाली भीड़ भी नियंत्रित होगी। रेलवे का यह कदम यात्रियों के लिए राहत लेकर आया है और लंबी दूरी की यात्रा अब और भी आसान हो जाएगी।

13 Sept 2025 09:25 am

