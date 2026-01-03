अमेरिकी टैरिफ की मार और महंगा कच्चा माल: मुरादाबाद का हस्तशिल्प निर्यात 30% धड़ाम, तीन हजार करोड़ का झटका

Export Crisis US Tariff Moradabad: अमेरिकी टैरिफ और कच्चे माल की बढ़ती कीमतों ने मुरादाबाद के हस्तशिल्प निर्यात को गहरे संकट में डाल दिया है। वर्ष 2025 में जिले का निर्यात कारोबार करीब 30 प्रतिशत घट गया। आंकड़ों के अनुसार, मुरादाबाद से होने वाला औसतन 10,437 करोड़ रुपये का सालाना निर्यात सिमटकर साढ़े छह से सात हजार करोड़ रुपये के बीच रह गया। यानी एक ही साल में लगभग तीन हजार करोड़ रुपये का सीधा नुकसान दर्ज किया गया।