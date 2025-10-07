Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुरादाबाद

मुरादाबाद में झमाझम बारिश ने छीनी किसानों की नींद! धान की फसल खेतों में हुई बर्बाद, लाखों का हुआ नुकसान

Moradabad News: यूपी के मुरादाबाद में लगातार दो दिन से हो रही झमाझम बारिश से धान की फसलें जलमग्न हो गई हैं। कई गांवों के खेतों में पानी भरने से फसलें सड़ने लगी हैं, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है।

less than 1 minute read

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Oct 07, 2025

moradabad heavy rain paddy crop damage kundarki farmers loss

मुरादाबाद में झमाझम बारिश ने छीनी किसानों की नींद! Image Source - 'X'

Moradabad Heavy Rain: मुरादाबाद के कुंदरकी क्षेत्र में पिछले दो दिनों से हो रही तेज और लगातार बारिश ने किसानों के लिए बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। खेतों में तैयार हुई धान की फसल पानी में डूब गई है, जिससे किसानों में चिंता और मायूसी फैल गई है।

गांव-दर-गांव धान की फसल जलमग्न

हरियाणा, इमरतपुर सिरसी, मझौली खास और जेतपुर पट्टी जैसे गांवों में खेत पूरी तरह पानी से भर गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बारिश के कारण धान की फसलें पूरी तरह जलमग्न हो गई हैं, जिससे उत्पादन पर गंभीर असर पड़ा है।

मेहनत और पूंजी पर पानी

किसानों के अनुसार, इस फसल को तैयार करने में उन्होंने महीनों की मेहनत और काफी पूंजी निवेश की थी। लेकिन पानी निकासी की कोई व्यवस्था न होने की वजह से फसलें गलने लगी हैं। कई खेतों में धान की बालियां गिर चुकी हैं और पशुओं के चारे की भी कमी हो रही है।

प्रशासन से मदद की गुहार

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय किसानों और ग्रामीणों ने प्रशासन से नुकसान का सर्वे कराने और प्रभावित किसानों को आर्थिक मदद देने की मांग की है। उनका कहना है कि यह सहायता उन्हें अगली फसल की तैयारी के लिए जरूरी है और उनके जीवनयापन में मदद करेगी।

कार्रवाई न होने से बढ़ा असंतोष

किसानों का आरोप है कि लगातार निवेदन के बावजूद प्रशासन ने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। इससे किसानों में असंतोष का माहौल है और वे सरकारी लापरवाही से नाराज़ हैं।

उपज पर मंडरा रहा संकट

खेतों में लगातार पानी भरे रहने से फसल की गुणवत्ता बुरी तरह प्रभावित हो रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस स्थिति में उपज में भारी गिरावट की आशंका है, जिससे मुरादाबाद के धान उत्पादक किसानों को और आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

07 Oct 2025 05:57 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / मुरादाबाद में झमाझम बारिश ने छीनी किसानों की नींद! धान की फसल खेतों में हुई बर्बाद, लाखों का हुआ नुकसान

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

यूपी में गोहत्या पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई! जिले में पुलिस ने 6 महीने में 30 तस्कर मुठभेड़ में पकड़े, अब संपत्ति होगी जब्त

up police gokshi crackdown moradabad cow slaughter gang arrest
मुरादाबाद

सपा कार्यालय पर प्रशासन की सख्ती! चार दिन के भीतर खाली करने का अल्टीमेटम, प्रशासन ने दी मोहलत

moradabad sp office eviction administration allots four days
मुरादाबाद

Public Holidays: 7 अक्टूबर को रहेगा सार्वजनिक अवकाश; यूपी के इस जिले में सरकारी दफ्तर और स्कूल रहेंगे बंद

moradabad public holidays maharshi valmiki jayanti 7 october 2025
मुरादाबाद

चलती बाइक बनी आग का गोला, युवक ने मौत को चकमा देकर बचाई जान; राहगीरों में मचा हड़कंप

moradabad bike catches fire on delhi road gagan nadi pul traffic jam
मुरादाबाद

वकालत की आड़ में नशे का कारोबार! जेल में चरस लेकर पहुंचे वकील साहब, एंड वक्त पर खुल गई पोल, केस दर्ज

moradabad lawyer caught with charas inside jail
मुरादाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.