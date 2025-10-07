मुरादाबाद में झमाझम बारिश ने छीनी किसानों की नींद! धान की फसल खेतों में हुई बर्बाद, लाखों का हुआ नुकसान

किसानों के अनुसार, इस फसल को तैयार करने में उन्होंने महीनों की मेहनत और काफी पूंजी निवेश की थी। लेकिन पानी निकासी की कोई व्यवस्था न होने की वजह से फसलें गलने लगी हैं। कई खेतों में धान की बालियां गिर चुकी हैं और पशुओं के चारे की भी कमी हो रही है।