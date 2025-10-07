मुरादाबाद में झमाझम बारिश ने छीनी किसानों की नींद! धान की फसल खेतों में हुई बर्बाद, लाखों का हुआ नुकसान

मुरादाबाद में झमाझम बारिश ने छीनी किसानों की नींद! Image Source - 'X'
Moradabad Heavy Rain: मुरादाबाद के कुंदरकी क्षेत्र में पिछले दो दिनों से हो रही तेज और लगातार बारिश ने किसानों के लिए बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। खेतों में तैयार हुई धान की फसल पानी में डूब गई है, जिससे किसानों में चिंता और मायूसी फैल गई है।
हरियाणा, इमरतपुर सिरसी, मझौली खास और जेतपुर पट्टी जैसे गांवों में खेत पूरी तरह पानी से भर गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बारिश के कारण धान की फसलें पूरी तरह जलमग्न हो गई हैं, जिससे उत्पादन पर गंभीर असर पड़ा है।
किसानों के अनुसार, इस फसल को तैयार करने में उन्होंने महीनों की मेहनत और काफी पूंजी निवेश की थी। लेकिन पानी निकासी की कोई व्यवस्था न होने की वजह से फसलें गलने लगी हैं। कई खेतों में धान की बालियां गिर चुकी हैं और पशुओं के चारे की भी कमी हो रही है।
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय किसानों और ग्रामीणों ने प्रशासन से नुकसान का सर्वे कराने और प्रभावित किसानों को आर्थिक मदद देने की मांग की है। उनका कहना है कि यह सहायता उन्हें अगली फसल की तैयारी के लिए जरूरी है और उनके जीवनयापन में मदद करेगी।
किसानों का आरोप है कि लगातार निवेदन के बावजूद प्रशासन ने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। इससे किसानों में असंतोष का माहौल है और वे सरकारी लापरवाही से नाराज़ हैं।
खेतों में लगातार पानी भरे रहने से फसल की गुणवत्ता बुरी तरह प्रभावित हो रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस स्थिति में उपज में भारी गिरावट की आशंका है, जिससे मुरादाबाद के धान उत्पादक किसानों को और आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है।
