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मुरादाबाद

मुरादाबाद हाईवे पर दर्दनाक हादसा: डंपर ने विक्रम को 150 मीटर तक घसीटा, चालक समेत दो की मौत

Moradabad News: मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा हाईवे पर तेज रफ्तार डंपर ने विक्रम को टक्कर मारकर 150 मीटर तक घसीट दिया, जिसमें चालक समेत दो लोगों की मौत हो गई और सात यात्री घायल हो गए।

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मुरादाबाद

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Mohd Danish

Apr 22, 2026

moradabad highway dumper vikram accident

मुरादाबाद हाईवे पर दर्दनाक हादसा | AI Generated Image

Moradabad Accident News: मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा-मुरादाबाद हाईवे पर बुधवार को एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसने इलाके में दहशत फैला दी। तेज रफ्तार से आ रहे डंपर ने सामने से आ रहे विक्रम (साझा ऑटो) को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि विक्रम पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार यात्रियों में चीख-पुकार मच गई।

150 मीटर तक घसीटता रहा डंपर

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टक्कर के बाद डंपर चालक ने वाहन नहीं रोका और विक्रम को करीब 150 मीटर तक घसीटते हुए ले गया। इस दौरान सड़क पर भयावह दृश्य बन गया, जहां विक्रम के पुर्जे बिखर गए और घायल लोग सड़क पर तड़पते नजर आए। हादसे की यह तस्वीर वहां मौजूद लोगों को झकझोर देने वाली थी।

दो लोगों की मौके पर मौत, सात घायल

इस दर्दनाक हादसे में विक्रम चालक गुल हसन (45), निवासी गांव मासूमपुर थाना डिलारी, की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक अज्ञात महिला यात्री ने भी घटनास्थल पर दम तोड़ दिया। हादसे में सात अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कुछ की हालत नाजुक बताई जा रही है।

घटना के बाद मचा हड़कंप और अफरातफरी

हादसे के तुरंत बाद मौके पर अफरातफरी मच गई। स्थानीय लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए और घायलों को बचाने के लिए राहत कार्य शुरू किया। सड़क पर खून और टूटे वाहन के मलबे ने हादसे की भयावहता को और बढ़ा दिया, जिससे कुछ समय के लिए पूरा इलाका स्तब्ध हो गया।

विधायक और पुलिस ने संभाली स्थिति

घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्रीय विधायक नवाब जान मौके पर पहुंचे और पुलिस प्रशासन को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से राहत एवं बचाव कार्य चलाया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। विधायक ने अस्पताल जाकर घायलों का हालचाल लिया और मृतकों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की।

हाईवे पर लगा लंबा जाम

हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया, जिससे यातायात कई घंटों तक बाधित रहा। इस घटना के बाद विधायक ने सीओ से हाईवे पर डंपरों की तेज रफ्तार पर अंकुश लगाने और सख्त कार्रवाई करने की मांग की। स्थानीय लोगों ने भी प्रशासन से सड़क सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने की अपील की है।

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Updated on:

22 Apr 2026 09:23 pm

Published on:

22 Apr 2026 09:22 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / मुरादाबाद हाईवे पर दर्दनाक हादसा: डंपर ने विक्रम को 150 मीटर तक घसीटा, चालक समेत दो की मौत

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