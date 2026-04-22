मुरादाबाद हाईवे पर दर्दनाक हादसा: डंपर ने विक्रम को 150 मीटर तक घसीटा, चालक समेत दो की मौत

इस दर्दनाक हादसे में विक्रम चालक गुल हसन (45), निवासी गांव मासूमपुर थाना डिलारी, की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक अज्ञात महिला यात्री ने भी घटनास्थल पर दम तोड़ दिया। हादसे में सात अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कुछ की हालत नाजुक बताई जा रही है।