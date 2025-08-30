Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मुरादाबाद

मायके बात करने पर पत्नी की नाक काटी, पति बोला- हजार बार मना किया, नहीं मानी… अब झेलो

Moradabad News: यूपी के मुरादाबाद में पति ने मायके वालों से बात करने पर पत्नी की नाक काट दी। तीन दिन पहले झगड़े के बाद मायके गई थी राबिया, शनिवार सुबह कपड़े लेने गई तो पति ने चाकू से हमला कर दिया। पत्नी की हालत गंभीर, पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

मुरादाबाद

Mohd Danish

Aug 30, 2025

moradabad husband attacks wife nose cut mayke
मायके बात करने पर पत्नी की नाक काटी | Image Source - Social Media 'X'

Husband attacks wife nose cut in Moradabad: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के थाना मैनाठेर मोहल्ले में चौंकाने वाली वारदात हुई, जहां 45 साल के चांद मोहम्मद ने अपनी पत्नी राबिया की नाक चाकू से काट दी। घटना का कारण था कि राबिया अपने मायके वालों से बात करती थी, जिसे आरोपी पति कई बार रोक चुका था। पत्नी ने बताया कि तीन दिन पहले पति से झगड़ा होने के बाद वह मायके चली गई थी। शनिवार सुबह बेटी के कपड़े लेने के लिए जब वह ससुराल पहुंची, तो पति ने अचानक उस पर हमला कर दिया।

धमकी के बाद पति फरार

राबिया ने बताया कि हमला करने के बाद आरोपी पति ने धमकी दी, “हजार बार मना किया था, मायके से बात मत करो। नहीं मान रही तो अब झेलो।” इसके बाद आरोपी वहां से भाग गया। घायल पत्नी अपने कपड़े से नाक दबाकर मायके पहुंची। परिजनों ने तुरंत उसे मुरादाबाद जिला अस्पताल पहुँचाया, जहां से गंभीर हालत के कारण उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया।

ये भी पढ़ें

Amroha: फेवी क्विक और फर्जी हेल्पलाइन से एटीएम कार्ड ठगी, अमरोहा पुलिस ने किया गिरोह का भंडाफोड़
अमरोहा
atm card fraud amroha police arrest

जानें पूरा मामला

चांद मोहम्मद पेशे से पॉलिश कारीगर है और वह एक एक्सपोर्ट फैक्ट्री में पीतल पॉलिश का काम करता है। सात साल पहले उसकी शादी राबिया से हुई थी। दंपती के बच्चे नहीं होने पर एक बच्ची को गोद लिया। आरोप और विवाद का सिलसिला शादी के कई वर्षों से चल रहा था।

मां बोली- बेटी की हालत गंभीर

राबिया की मां चंदा ने बताया कि चांद मोहम्मद बेटी को मायके वालों से बात करने से रोकता था, जिससे अक्सर झगड़े होते थे। तीन दिन पहले भी इसी वजह से विवाद हुआ और राबिया ससुराल छोड़कर मायके चली आई थी। शनिवार सुबह जब वह कपड़े लेने गई तो आरोपी ने उस पर हमला कर दिया। चंदा ने कहा, “मेरी बेटी की क्या गलती थी? उसका इतना खून बह गया कि डॉक्टर ने उसे दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया। बेटी की हालत अभी ठीक नहीं है।”

पहले भी मिली थी जान से मारने की धमकी

राबिया की बहन रवीना ने बताया कि आरोपी ने कल मिट्टी का तेल डालकर बहन को जलाने की धमकी दी थी। इसके बाद राबिया थाने गई और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने समझाकर मामला शांत कराया। लेकिन शनिवार सुबह वही आरोपी चाकू लेकर घर में प्रवेश कर राबिया पर हमला कर दिया। बहन दौड़ते हुए मायके वापस आई और परिजन तुरंत उसे अस्पताल लेकर गए।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

30 Aug 2025 04:41 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / मायके बात करने पर पत्नी की नाक काटी, पति बोला- हजार बार मना किया, नहीं मानी… अब झेलो

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.