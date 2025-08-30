मायके बात करने पर पत्नी की नाक काटी, पति बोला- हजार बार मना किया, नहीं मानी… अब झेलो

Husband attacks wife nose cut in Moradabad: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के थाना मैनाठेर मोहल्ले में चौंकाने वाली वारदात हुई, जहां 45 साल के चांद मोहम्मद ने अपनी पत्नी राबिया की नाक चाकू से काट दी। घटना का कारण था कि राबिया अपने मायके वालों से बात करती थी, जिसे आरोपी पति कई बार रोक चुका था। पत्नी ने बताया कि तीन दिन पहले पति से झगड़ा होने के बाद वह मायके चली गई थी। शनिवार सुबह बेटी के कपड़े लेने के लिए जब वह ससुराल पहुंची, तो पति ने अचानक उस पर हमला कर दिया।