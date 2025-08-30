मायके बात करने पर पत्नी की नाक काटी, पति बोला- हजार बार मना किया, नहीं मानी… अब झेलो

Husband attacks wife nose cut in Moradabad: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के थाना मैनाठेर मोहल्ले में चौंकाने वाली वारदात हुई, जहां 45 साल के चांद मोहम्मद ने अपनी पत्नी राबिया की नाक चाकू से काट दी। घटना का कारण था कि राबिया अपने मायके वालों से बात करती थी, जिसे आरोपी पति कई बार रोक चुका था। पत्नी ने बताया कि तीन दिन पहले पति से झगड़ा होने के बाद वह मायके चली गई थी। शनिवार सुबह बेटी के कपड़े लेने के लिए जब वह ससुराल पहुंची, तो पति ने अचानक उस पर हमला कर दिया।
राबिया ने बताया कि हमला करने के बाद आरोपी पति ने धमकी दी, “हजार बार मना किया था, मायके से बात मत करो। नहीं मान रही तो अब झेलो।” इसके बाद आरोपी वहां से भाग गया। घायल पत्नी अपने कपड़े से नाक दबाकर मायके पहुंची। परिजनों ने तुरंत उसे मुरादाबाद जिला अस्पताल पहुँचाया, जहां से गंभीर हालत के कारण उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया।
चांद मोहम्मद पेशे से पॉलिश कारीगर है और वह एक एक्सपोर्ट फैक्ट्री में पीतल पॉलिश का काम करता है। सात साल पहले उसकी शादी राबिया से हुई थी। दंपती के बच्चे नहीं होने पर एक बच्ची को गोद लिया। आरोप और विवाद का सिलसिला शादी के कई वर्षों से चल रहा था।
राबिया की मां चंदा ने बताया कि चांद मोहम्मद बेटी को मायके वालों से बात करने से रोकता था, जिससे अक्सर झगड़े होते थे। तीन दिन पहले भी इसी वजह से विवाद हुआ और राबिया ससुराल छोड़कर मायके चली आई थी। शनिवार सुबह जब वह कपड़े लेने गई तो आरोपी ने उस पर हमला कर दिया। चंदा ने कहा, “मेरी बेटी की क्या गलती थी? उसका इतना खून बह गया कि डॉक्टर ने उसे दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया। बेटी की हालत अभी ठीक नहीं है।”
राबिया की बहन रवीना ने बताया कि आरोपी ने कल मिट्टी का तेल डालकर बहन को जलाने की धमकी दी थी। इसके बाद राबिया थाने गई और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने समझाकर मामला शांत कराया। लेकिन शनिवार सुबह वही आरोपी चाकू लेकर घर में प्रवेश कर राबिया पर हमला कर दिया। बहन दौड़ते हुए मायके वापस आई और परिजन तुरंत उसे अस्पताल लेकर गए।