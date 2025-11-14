Patrika LogoSwitch to English

मुरादाबाद

तीन शादियां, दो बेटे और अब चौथी की फिराक, रजाबुल के खिलाफ पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज किया केस

Moradabad News: यूपी के मुरादाबाद में एक महिला ने अपने पति पर अविवाहित बताकर तीसरी शादी करने और विरोध करने पर तीन तलाक देकर घर से निकालने का आरोप लगाया है। महिला का दावा है कि रजाबुल की पहले दो शादियां हो चुकी हैं और अब वह चौथी शादी की फिराक में है।

2 min read
Google source verification

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Nov 14, 2025

moradabad husband third marriage cheating threetalaq case rajabul

तीन शादियां, दो बेटे और अब चौथी की फिराक | AI Generated Image

Husband third marriage cheating Moradabad: मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां कांशीराम नगर निवासी सईदा ने अपने पति रजाबुल पर धोखेबाजी का गंभीर आरोप लगाया है। सईदा का कहना है कि उसका पति खुद को अविवाहित बताकर उससे शादी कर बैठा, जबकि उससे पहले वह दो महिलाओं से विवाह कर चुका था। महिला का दावा है कि अब रजाबुल चौथी शादी करने की तैयारी में है और विरोध करने पर उसने उसे तीन तलाक बोलकर घर से निकाल दिया।

शादी के पांच साल बाद खुला राज

सईदा ने अपनी तहरीर में बताया कि उसकी शादी पांच वर्ष पहले मैनाठेर के तख्तपुर अल्लाह उर्फ नानपुर गांव निवासी रजाबुल से हुई थी। शादी के बाद रजाबुल ने उसे करुला इलाके में किराये के मकान में रखा। जब वह पहली बार ससुराल पहुंची, तभी उसे पता चला कि रजाबुल ने पहले एक हिंदू युवती से शादी की थी, जिसे बाद में छोड़ दिया। इसके बाद रजाबुल ने दूसरी युवती से विवाह किया, जिससे उसके दो बेटे भी हैं। लेकिन समय के साथ उसने दूसरी पत्नी को भी छोड़ दिया।

अविवाहित बताकर की तीसरी शादी

पीड़िता के अनुसार, रजाबुल ने खुद को अविवाहित बताते हुए उससे तीसरी शादी की थी। कुछ समय बाद महिला को पता चला कि उसका पति एक बार फिर किसी चौथी युवती से संबंध बना रहा है और नई शादी की फिराक में है। यह सब जानने के बाद जब सईदा ने विरोध किया, तो रजाबुल ने न सिर्फ उसके साथ मारपीट की बल्कि तीन तलाक देकर उसे घर से बाहर निकाल दिया। महिला ने मझोला थाने में जाकर पूरी घटना तहरीर में लिखवाई।

तीन तलाक देकर घर से निकाला

पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने रजाबुल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सीओ सिविल लाइंस कुलदीप गुप्ता ने बताया कि महिला की तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस अब रजाबुल की पूर्व शादियों, उसके वर्तमान संबंधों और तीन तलाक की शिकायत की जांच कर रही है। मामले ने पूरे इलाके में चर्चा का माहौल बना दिया है।

Published on:

14 Nov 2025 02:19 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / तीन शादियां, दो बेटे और अब चौथी की फिराक, रजाबुल के खिलाफ पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज किया केस

