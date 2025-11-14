तीन शादियां, दो बेटे और अब चौथी की फिराक, रजाबुल के खिलाफ पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज किया केस

सईदा ने अपनी तहरीर में बताया कि उसकी शादी पांच वर्ष पहले मैनाठेर के तख्तपुर अल्लाह उर्फ नानपुर गांव निवासी रजाबुल से हुई थी। शादी के बाद रजाबुल ने उसे करुला इलाके में किराये के मकान में रखा। जब वह पहली बार ससुराल पहुंची, तभी उसे पता चला कि रजाबुल ने पहले एक हिंदू युवती से शादी की थी, जिसे बाद में छोड़ दिया। इसके बाद रजाबुल ने दूसरी युवती से विवाह किया, जिससे उसके दो बेटे भी हैं। लेकिन समय के साथ उसने दूसरी पत्नी को भी छोड़ दिया।