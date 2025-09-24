यूपी के इस जिले में चल रही थी अवैध कारतूस फैक्ट्री, बरामद हुआ हथियारों का जखीरा; दिल्ली पुलिस ने किया भंडाफोड़

फाजिल से पूछताछ के बाद पुलिस ने जमीर को रामपुर से गिरफ्तार किया। उसके पास से 20 कारतूस बरामद हुए। जमीर ने बताया कि वह मुरादाबाद के इलियास से कारतूस खरीदता है। इसके बाद मुरादाबाद में इलियास को गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से दो अर्ध-स्वचालित पिस्टल और एक तमंचा बरामद हुआ। इलियास की निशानदेही पर पुलिस ने मुस्लिम बाहुल्य इलाके में उसकी फैक्ट्री पर छापा मारा और कारतूस बनाने के उपकरण, मशीनें, बारूद, खोखे और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की।