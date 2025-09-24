Patrika LogoSwitch to English

मुरादाबाद

यूपी के इस जिले में चल रही थी अवैध कारतूस फैक्ट्री, बरामद हुआ हथियारों का जखीरा; दिल्ली पुलिस ने किया भंडाफोड़

Moradabad News: यूपी के मुरादाबाद में दिल्ली पुलिस ने अवैध कारतूस फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। फैक्ट्री मालिक इलियास और उसके दो सप्लायर फाजिल व जमीर को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई में प्वाइंट 315 बोर के 210 कारतूस, तमंचे, हथियार और कारतूस बनाने के उपकरण बरामद हुए हैं।

मुरादाबाद

Mohd Danish

Sep 24, 2025

moradabad illegal ammunition factory arrest 315 bore cartridges
यूपी के इस जिले में चल रही थी अवैध कारतूस फैक्ट्री | Image Source - 'X'

Illegal ammunition factory in Moradabad: दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मुरादाबाद के कटघर क्षेत्र के मुहल्ला पीरजादा में एक अवैध कारतूस बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। इस कार्रवाई में फैक्ट्री मालिक इलियास और उसके दो सप्लायर्स फाजिल और जमीर को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में पता चला कि ये आरोपी दिल्ली-एनसीआर में हथियार और प्वाइंट 315 बोर कारतूस सप्लाई करते थे। इलियास पहले भी आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार हो चुका है और कटघर थाने का हिस्ट्रीशीटर है।

फैक्ट्री से बरामद हुआ हथियारों और कारतूसों का भारी जखीरा

गिरफ्तार आरोपितों के कब्जे से पुलिस ने दो अर्ध-स्वचालित पिस्टल, पांच तमंचे, 210 प्वाइंट 315 बोर कारतूस, एक लेथ मशीन, ग्राइंडिंग मशीन, कारतूस बनाने के उपकरण, 607 खोखे, 354 गोलियों के लीड, बारूद, 20 ठोस पीतल की छड़ें और पीतल का स्क्रैप बरामद किया। पुलिस का कहना है कि बरामद कच्चे माल से लगभग एक हजार कारतूस बनाए जा सकते थे।

अवैध हथियारों की सप्लाई का तार दिल्ली-एनसीआर तक जुड़ा

डीसीपी अमित कौशिक ने बताया कि गिरफ्तार आरोपित फाजिल, जमीर और इलियास दिल्ली-एनसीआर में अवैध हथियारों और कारतूसों की सप्लाई में शामिल थे। 22 सितंबर को पुलिस को सूचना मिली कि फाजिल अवैध हथियार और कारतूस गाजीपुर फ्लाईओवर के पास सप्लाई करने आएगा। सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने फाजिल को पकड़ा और उसके कब्जे से चार तमंचा और 166 प्वाइंट 315 बोर कारतूस बरामद किए।

रामपुर और मुरादाबाद में की गई गिरफ्तारी

फाजिल से पूछताछ के बाद पुलिस ने जमीर को रामपुर से गिरफ्तार किया। उसके पास से 20 कारतूस बरामद हुए। जमीर ने बताया कि वह मुरादाबाद के इलियास से कारतूस खरीदता है। इसके बाद मुरादाबाद में इलियास को गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से दो अर्ध-स्वचालित पिस्टल और एक तमंचा बरामद हुआ। इलियास की निशानदेही पर पुलिस ने मुस्लिम बाहुल्य इलाके में उसकी फैक्ट्री पर छापा मारा और कारतूस बनाने के उपकरण, मशीनें, बारूद, खोखे और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की।

इलियास का इतिहास और अवैध धंधे में संलिप्तता

पुलिस ने बताया कि फाजिल और जमीर पिछले छह साल से इलियास के संपर्क में थे। इलियास ने बचपन में स्थानीय कारीगरों से कारतूस बनाने की तकनीक सीख थी और लगभग 20 साल पहले अवैध हथियार निर्माण में शामिल हो गया। इसके खिलाफ मुरादाबाद के अलग-अलग थानों में कई मुकदमे दर्ज हैं। कटघर थाने का हिस्ट्रीशीटर इलियास पहले गैंग्स्टर मामले में जेल जा चुका है।

Published on:

24 Sept 2025 10:09 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / यूपी के इस जिले में चल रही थी अवैध कारतूस फैक्ट्री, बरामद हुआ हथियारों का जखीरा; दिल्ली पुलिस ने किया भंडाफोड़

