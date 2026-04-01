मुरादाबाद में अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा: पुलिस ने छापा मारकर 3 को दबोचा, भारी मात्रा में हथियार बरामद

पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि वे दोनों मिलकर इस फैक्ट्री में अवैध तमंचे तैयार करते थे और आर्थिक लाभ के लिए उन्हें बाजार में बेच देते थे। इस काम में उनके अन्य साथी इकबाल और रोहित भी शामिल थे, जो कभी-कभी हथियार बनाने और उनकी सप्लाई में मदद करते थे। पुलिस अब इन फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है।