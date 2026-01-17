सोशल मीडिया पर प्यार का नाटक, हकीकत में खौफनाक साजिश: शादी का वादा कर युवती का शोषण

सोशल मीडिया पर प्यार का नाटक | AI Generated Image
Instagram Blackmail Rape Moradabad: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के सिविल लाइंस क्षेत्र की एक कॉलोनी में रहने वाली 25 वर्षीय युवती ने मझोला थाना पुलिस में दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बताया कि मार्च 2022 में उसकी जान-पहचान मझोला थाना क्षेत्र के मझोली चौराहा निवासी शुभम कुमार से इंस्टाग्राम के माध्यम से हुई थी। शुरुआत में सामान्य बातचीत और दोस्ती के जरिए आरोपी ने युवती का विश्वास जीता। धीरे-धीरे बातचीत बढ़ती गई और आरोपी ने शादी का वादा कर उसे अपने करीब आने के लिए राजी कर लिया। पीड़िता के अनुसार, इसी भरोसे का फायदा उठाकर आरोपी ने उसे अपने घर बुलाया, जहां घटना को अंजाम दिया गया।
पीड़िता ने शिकायत में बताया कि आरोपी शुभम उसे एक दिन अपने मझोला स्थित घर ले गया। वहां उसे कोल्ड ड्रिंक पिलाई गई, जिसके बाद वह बेहोश हो गई। युवती का आरोप है कि इसी दौरान आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया और पूरी घटना का वीडियो बना लिया। होश में आने के बाद आरोपी ने उसे आश्वासन दिया कि वह उसी से शादी करेगा और किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं बताएगा। इसी भरोसे के चलते युवती लंबे समय तक चुप रही।
कुछ समय बाद आरोपी ने कथित तौर पर वीडियो के जरिए युवती को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। पीड़िता का कहना है कि आरोपी वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसे डराता रहा और अपनी शर्तें मनवाने की कोशिश करता रहा। बाद में आरोपी ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया। जब युवती ने इसका विरोध किया और अपने परिवार को पूरी घटना की जानकारी दी, तो मामला और गंभीर हो गया।
पीड़िता ने अपनी तहरीर में आरोपी के पिता धर्मेंद्र पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। युवती का कहना है कि आरोपी के पिता ने उसकी मां और बहन से कहा कि यदि शुभम से शादी करानी है, तो कार और पांच लाख रुपये देने होंगे। परिवार ने इस मांग का विरोध किया, तो कथित तौर पर गाली-गलौज की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। इस घटनाक्रम के बाद पीड़िता ने पुलिस से मदद लेने का फैसला किया।
सीओ सिविल लाइंस कुलदीप गुप्ता ने बताया कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर आरोपी शुभम कुमार और उसके पिता धर्मेंद्र के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। बयान दर्ज किए जा रहे हैं और साक्ष्यों को जुटाया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
