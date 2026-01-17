17 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुरादाबाद

सोशल मीडिया पर प्यार का नाटक, हकीकत में खौफनाक साजिश: शादी का वादा कर युवती का शोषण

Moradabad Mews: यूपी के मुरादाबाद में इंस्टाग्राम के जरिए दोस्ती कर शादी का झांसा देने, युवती से दुष्कर्म करने और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने पिता-पुत्र के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

2 min read
Google source verification

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Jan 17, 2026

moradabad instagram blackmail rape case

सोशल मीडिया पर प्यार का नाटक | AI Generated Image

Instagram Blackmail Rape Moradabad: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के सिविल लाइंस क्षेत्र की एक कॉलोनी में रहने वाली 25 वर्षीय युवती ने मझोला थाना पुलिस में दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बताया कि मार्च 2022 में उसकी जान-पहचान मझोला थाना क्षेत्र के मझोली चौराहा निवासी शुभम कुमार से इंस्टाग्राम के माध्यम से हुई थी। शुरुआत में सामान्य बातचीत और दोस्ती के जरिए आरोपी ने युवती का विश्वास जीता। धीरे-धीरे बातचीत बढ़ती गई और आरोपी ने शादी का वादा कर उसे अपने करीब आने के लिए राजी कर लिया। पीड़िता के अनुसार, इसी भरोसे का फायदा उठाकर आरोपी ने उसे अपने घर बुलाया, जहां घटना को अंजाम दिया गया।

कोल्ड ड्रिंक पिलाकर बेहोश करने और दुष्कर्म का गंभीर आरोप

पीड़िता ने शिकायत में बताया कि आरोपी शुभम उसे एक दिन अपने मझोला स्थित घर ले गया। वहां उसे कोल्ड ड्रिंक पिलाई गई, जिसके बाद वह बेहोश हो गई। युवती का आरोप है कि इसी दौरान आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया और पूरी घटना का वीडियो बना लिया। होश में आने के बाद आरोपी ने उसे आश्वासन दिया कि वह उसी से शादी करेगा और किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं बताएगा। इसी भरोसे के चलते युवती लंबे समय तक चुप रही।

वीडियो के जरिए ब्लैकमेलिंग और शादी से इनकार

कुछ समय बाद आरोपी ने कथित तौर पर वीडियो के जरिए युवती को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। पीड़िता का कहना है कि आरोपी वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसे डराता रहा और अपनी शर्तें मनवाने की कोशिश करता रहा। बाद में आरोपी ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया। जब युवती ने इसका विरोध किया और अपने परिवार को पूरी घटना की जानकारी दी, तो मामला और गंभीर हो गया।

पिता पर धमकी और पैसों की मांग का आरोप

पीड़िता ने अपनी तहरीर में आरोपी के पिता धर्मेंद्र पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। युवती का कहना है कि आरोपी के पिता ने उसकी मां और बहन से कहा कि यदि शुभम से शादी करानी है, तो कार और पांच लाख रुपये देने होंगे। परिवार ने इस मांग का विरोध किया, तो कथित तौर पर गाली-गलौज की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। इस घटनाक्रम के बाद पीड़िता ने पुलिस से मदद लेने का फैसला किया।

पुलिस की कार्रवाई

सीओ सिविल लाइंस कुलदीप गुप्ता ने बताया कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर आरोपी शुभम कुमार और उसके पिता धर्मेंद्र के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। बयान दर्ज किए जा रहे हैं और साक्ष्यों को जुटाया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

17 Jan 2026 10:41 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / सोशल मीडिया पर प्यार का नाटक, हकीकत में खौफनाक साजिश: शादी का वादा कर युवती का शोषण

बड़ी खबरें

View All

मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

योगी बनने की होड़ में अनाप-शनाप बयान दे रहे बाबा बागेश्वर, सपा नेता का तंज

st hasan big statement
मुरादाबाद

भारत-जर्मनी समझौते से मुरादाबाद के हस्तशिल्प को वैश्विक उड़ान, यूरोपीय बाजारों के द्वार खुले

india germany deal moradabad handicraft
मुरादाबाद

UP Weather Alert: शीतलहर और कोहरे का डबल अटैक, यूपी में 48 घंटे भारी, जीरो विजिबिलिटी का खतरा

up weather alert fog cold wave
मुरादाबाद

यूपी में कोहरे का कहर और बढ़ा, विजिबिलिटी शून्य के करीब: 15 जनवरी को मौसम लेगा नया मोड़

up weather update 15 jan fog orange alert
मुरादाबाद

500% ट्रंप टैरिफ से हिला मुरादाबाद का निर्यात कारोबार, अम्बिएंटे फ्रैंकफर्ट 2026 से जगी नई उम्मीद

moradabad exporters ambiente frankfurt 2026
मुरादाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.