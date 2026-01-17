सोशल मीडिया पर प्यार का नाटक, हकीकत में खौफनाक साजिश: शादी का वादा कर युवती का शोषण

Instagram Blackmail Rape Moradabad: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के सिविल लाइंस क्षेत्र की एक कॉलोनी में रहने वाली 25 वर्षीय युवती ने मझोला थाना पुलिस में दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बताया कि मार्च 2022 में उसकी जान-पहचान मझोला थाना क्षेत्र के मझोली चौराहा निवासी शुभम कुमार से इंस्टाग्राम के माध्यम से हुई थी। शुरुआत में सामान्य बातचीत और दोस्ती के जरिए आरोपी ने युवती का विश्वास जीता। धीरे-धीरे बातचीत बढ़ती गई और आरोपी ने शादी का वादा कर उसे अपने करीब आने के लिए राजी कर लिया। पीड़िता के अनुसार, इसी भरोसे का फायदा उठाकर आरोपी ने उसे अपने घर बुलाया, जहां घटना को अंजाम दिया गया।