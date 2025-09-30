रेलवे ने अभी तक पुल के खुलने की औपचारिक तिथि घोषित नहीं की है, लेकिन क्षेत्र में चर्चा है कि दशहरे के अवसर पर इसे बिना औपचारिकता के जनता के लिए खोल दिया जाएगा। रेलवे ने पुल पर रेलिंग, पेंटिंग और अन्य सभी आवश्यक कार्य पूरे कर लिए हैं। पुल केवल पैदल यात्री और दोपहिया वाहनों के लिए ही खुलेगा।