यूपी के इस जिले में 175 मीटर लंबा पुल बनकर तैयार | AI Generated Image
Moradabad Kapoor Company Pull: यूपी के मुरादाबाद जंक्शन के पास कपूर कंपनी पुल का निर्माण पूरा हो चुका है। यह 175 मीटर लंबा और 10 फीट चौड़ा पुल सात स्पान में बनाया गया है। रेलवे के अधिकारियों के अनुसार, पुल का निर्माण कार्य समय पर पूरा करना चुनौतीपूर्ण था, लेकिन अब यह पूरी तरह तैयार है।
लगभग पौने तीन साल तक निर्माणाधीन रहे इस पुल का इंतजार स्थानीय लोगों ने बड़ी उत्सुकता से किया। पुराने पुल को चार दिसंबर 2022 को पैदल और दोपहिया वाहनों के लिए बंद कर दिया गया था। तब से लोगों को दो किलोमीटर तक घूमकर आना-जाना पड़ता था। स्कूली बच्चों और कामकाजी लोगों को विशेष परेशानी झेलनी पड़ी थी।
रेलवे ने अभी तक पुल के खुलने की औपचारिक तिथि घोषित नहीं की है, लेकिन क्षेत्र में चर्चा है कि दशहरे के अवसर पर इसे बिना औपचारिकता के जनता के लिए खोल दिया जाएगा। रेलवे ने पुल पर रेलिंग, पेंटिंग और अन्य सभी आवश्यक कार्य पूरे कर लिए हैं। पुल केवल पैदल यात्री और दोपहिया वाहनों के लिए ही खुलेगा।
इस नए पुल के बनने से मुरादाबाद जंक्शन के दूसरी ओर के क्षेत्रवासियों की समस्या दूर होगी। रोजाना स्टेशन और आसपास से गुजरने वाले लोग अब सुरक्षित और तेज मार्ग से अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। पुल के खुलने से स्कूली बच्चों और कामकाजी लोगों के लिए जोखिम और समय की बचत दोनों सुनिश्चित होगी।
पिछले कई महीनों से लोग पुल पर नजर गड़े हुए थे। श्रद्धालु, कामकाजी लोग और स्थानीय निवासी पुल के तैयार होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में पुल चालू किया जा सकता है और दशहरे के मौके पर इसे जनता के लिए खोलने की पूरी संभावना है।
बड़ी खबरेंView All
मुरादाबाद
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग