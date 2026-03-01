मुरादाबाद कोर्ट का बड़ा फैसला: कुशांक गुप्ता हत्याकांड में ललित कौशिक को 8 साल की सजा, गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई

Lalit Kaushik gangster act conviction:मुरादाबाद की एडीजे-पांच अदालत ने चर्चित कुशांक गुप्ता हत्याकांड से जुड़े गैंगस्टर एक्ट मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख ललित कौशिक, खुशवंत उर्फ भीम और केशव को दोषी मानते हुए आठ-आठ साल की कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही तीनों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, जिससे यह मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है।