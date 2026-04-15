रूह कंपा देने वाली वारदात! आधी रात को भाई ने ही भाई को उतारा मौत के घाट, वजह जानकर रह जाएंगे दंग

Murder Case Moradabad: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में पैतृक संपत्ति को लेकर चल रहा पारिवारिक विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। हिमगिरि कॉलोनी में दो सगे भाइयों के बीच लंबे समय से जमीन को लेकर तनाव बना हुआ था, जो आखिरकार हिंसा में तब्दील हो गया। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है।