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मुरादाबाद

रूह कंपा देने वाली वारदात! आधी रात को भाई ने ही भाई को उतारा मौत के घाट, वजह जानकर रह जाएंगे दंग

Moradabad Crime: यूपी के मुरादाबाद में पैतृक जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जहां सगे भाई की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। बीच-बचाव करने आई पत्नी और सास भी गंभीर रूप से घायल हो गईं, जबकि पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।

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मुरादाबाद

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Mohd Danish

Apr 15, 2026

moradabad land dispute brother murder case

आधी रात को भाई ने ही भाई को उतारा मौत के घाट..

Murder Case Moradabad: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में पैतृक संपत्ति को लेकर चल रहा पारिवारिक विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। हिमगिरि कॉलोनी में दो सगे भाइयों के बीच लंबे समय से जमीन को लेकर तनाव बना हुआ था, जो आखिरकार हिंसा में तब्दील हो गया। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है।

खेत पर शुरू हुई कहासुनी

घटना 13 अप्रैल की शाम करीब 6 बजे की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार, दोनों भाई खेत पर मौजूद थे, जहां जमीन के बंटवारे को लेकर कहासुनी शुरू हुई। देखते ही देखते यह विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई और मामला जानलेवा हमले तक पहुंच गया।

लाठी-डंडों से पीटकर भाई की बेरहमी से हत्या

मृतक की पहचान सुरेश पुत्र रामपाल के रूप में हुई है। आरोप है कि उसके भाई विजय, उसके बेटे और अन्य रिश्तेदारों ने मिलकर सुरेश पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल सुरेश को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। इस निर्मम हत्या ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है।

बीच-बचाव करने आईं महिलाओं पर भी हमला

जब सुरेश की पत्नी अनीता देवी और उनकी सास मैना देवी बीच-बचाव करने पहुंचीं, तो आरोपियों ने उन्हें भी नहीं बख्शा। दोनों महिलाओं के साथ भी बेरहमी से मारपीट की गई, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गईं। फिलहाल दोनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है और उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है।

घटना के बाद आरोपी फरार, पुलिस ने कसा शिकंजा

वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की और त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी भाई, उसके पुत्र समेत कुल 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की गहन जांच की जा रही है।

पुलिस ने बढ़ाई सतर्कता

इस खौफनाक घटना के बाद हिमगिरि कॉलोनी और आसपास के क्षेत्रों में डर और तनाव का माहौल बना हुआ है। पुलिस ने इलाके में गश्त बढ़ा दी है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। पुलिस के मुताबिक, इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

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Published on:

15 Apr 2026 03:50 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / रूह कंपा देने वाली वारदात! आधी रात को भाई ने ही भाई को उतारा मौत के घाट, वजह जानकर रह जाएंगे दंग

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