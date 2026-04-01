UP Heatwave: मुरादाबाद, संभल, अमरोहा समेत कई जिलों में भीषण गर्मी, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की भीषण गर्मी और सूखी हवाएं शरीर में पानी की कमी पैदा कर सकती हैं, जिससे डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। खासकर बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों के लिए यह मौसम ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। कई इलाकों में हीटवेव जैसी स्थिति बन रही है, जिससे सावधानी बरतना जरूरी है।