UP Heatwave: मुरादाबाद, संभल, अमरोहा समेत कई जिलों में भीषण गर्मी, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

UP Heatwave: मुरादाबाद, संभल, अमरोहा समेत कई जिलों में भीषण गर्मी..
UP Heatwave: उत्तर प्रदेश में अप्रैल के मध्य तक ही गर्मी ने अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। 15 अप्रैल को प्रदेश के कई जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मौसम साफ रहने और तेज धूप के कारण लोगों को दिन के समय बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है।
मौसम विभाग के अनुसार मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, रामपुर, बिजनौर, मेरठ, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, गाजियाबाद, सहारनपुर, हापुड़, हाथरस, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, गोरखपुर, देवरिया और झांसी जैसे जिलों में तापमान 38 से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया गया है। इन क्षेत्रों में गर्मी का प्रभाव सबसे अधिक देखने को मिल रहा है।
दिन के समय तेज धूप और सूखी गर्म हवाओं ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। हवा की गति 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा रहने से गर्मी का असर और ज्यादा महसूस हो रहा है। दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा छाया रहता है, क्योंकि लोग गर्मी से बचने के लिए घरों में ही रहना पसंद कर रहे हैं।
मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की भीषण गर्मी और सूखी हवाएं शरीर में पानी की कमी पैदा कर सकती हैं, जिससे डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। खासकर बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों के लिए यह मौसम ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। कई इलाकों में हीटवेव जैसी स्थिति बन रही है, जिससे सावधानी बरतना जरूरी है।
मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से कुछ क्षेत्रों में आंशिक बादल छा सकते हैं। इसके साथ ही तेज हवाएं चलने और कहीं-कहीं हल्की बूंदाबांदी की संभावना भी जताई गई है। इससे तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है, जिससे लोगों को अस्थायी राहत मिलने की उम्मीद है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह राहत ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगी। आने वाले समय में एक बार फिर तापमान तेजी से बढ़ सकता है और गर्मी का असर और भी ज्यादा तीव्र हो सकता है, जिससे लोगों को और सतर्क रहने की जरूरत होगी।
गर्मी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए प्रशासन और मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। दोपहर के समय बिना जरूरी काम के बाहर निकलने से बचें। पर्याप्त मात्रा में पानी और तरल पदार्थ का सेवन करें। धूप में निकलते समय सिर और शरीर को ढककर रखें। बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें।
बड़ी खबरेंView All
मुरादाबाद
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग