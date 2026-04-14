IMD का पूर्वानुमान जारी: अल नीनो की दस्तक से कमजोर होगा मॉनसून, यूपी में कम बारिश की आशंका

इस बार कम बारिश की सबसे बड़ी वजह अल नीनो की स्थिति को माना जा रहा है। पिछले कुछ समय से समुद्र में ला नीना की स्थिति बनी हुई थी, जो अच्छी बारिश के लिए अनुकूल मानी जाती है। लेकिन अब यह स्थिति बदलकर अल नीनो में तब्दील हो रही है। वैज्ञानिकों के अनुसार, जब प्रशांत महासागर का पानी सामान्य से ज्यादा गर्म हो जाता है, तो उसे अल नीनो कहा जाता है, और इसका सीधा असर भारत के मॉनसून पर पड़ता है, जिससे बारिश कमजोर हो जाती है।