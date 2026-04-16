यूपी में भीषण लू का ‘टॉर्चर’ शुरू: इन 22 जिलों में पारा तोड़ेगा रिकॉर्ड, मौसम विभाग ने जारी किया हाई अलर्ट

प्रदेश में सबसे अधिक तापमान बांदा में दर्ज किया गया है, जहां पारा 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। वहीं मुरादाबाद मंडल में भी गर्मी ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है और अधिकतम तापमान करीब 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। सुबह से ही तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण सड़कों पर सन्नाटा जैसा माहौल देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि यही स्थिति बनी रही तो आने वाले दिनों में तापमान और रिकॉर्ड तोड़ सकता है।