यूपी में भीषण लू का ‘टॉर्चर’ शुरू: इन 22 जिलों में पारा तोड़ेगा रिकॉर्ड, मौसम विभाग ने जारी किया हाई अलर्ट

यूपी में भीषण लू का 'टॉर्चर' शुरू | AI Generated Image
UP Heatwave IMD Alert 2026: उत्तर प्रदेश में अप्रैल के दूसरे पखवाड़े में मौसम ने अचानक बेहद आक्रामक रूप ले लिया है। पूरे प्रदेश में तेज धूप और गर्म हवाओं ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कई हिस्सों में हीटवेव जैसी स्थिति बन चुकी है। पिछले कुछ दिनों में तापमान में तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है और आने वाले दिनों में राहत की कोई संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही है।
प्रदेश में सबसे अधिक तापमान बांदा में दर्ज किया गया है, जहां पारा 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। वहीं मुरादाबाद मंडल में भी गर्मी ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है और अधिकतम तापमान करीब 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। सुबह से ही तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण सड़कों पर सन्नाटा जैसा माहौल देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि यही स्थिति बनी रही तो आने वाले दिनों में तापमान और रिकॉर्ड तोड़ सकता है।
मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 22 जिलों में हीटवेव का अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में दिन के समय अत्यधिक गर्म हवाएं चलने की संभावना जताई गई है, जिससे लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। विभाग के अनुसार दोपहर के समय बाहर निकलना खतरनाक हो सकता है। प्रशासन को भी सतर्क रहने और आवश्यक इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि लू के प्रभाव से जनहानि को रोका जा सके।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, मेरठ और सहारनपुर जैसे जिलों में भी तापमान तेजी से बढ़ रहा है। मेरठ में पारा 40 डिग्री के करीब पहुंच चुका है, जबकि सहारनपुर में अगले कुछ दिनों में तापमान 41 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार एंटी-साइक्लोन सिस्टम के कारण गर्म पछुआ हवाएं लगातार प्रभाव डाल रही हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में तपिश बढ़ रही है।
मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि पछुआ हवाओं की गति में कमी और आसमान का साफ रहना इस भीषण गर्मी का मुख्य कारण है। वातावरण में नमी की कमी के कारण तापमान तेजी से बढ़ रहा है और गर्म हवाएं अधिक तीव्र महसूस हो रही हैं। इसके अलावा किसी सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के न होने से भी मौसम में कोई राहत नहीं मिल रही है, जिससे दिन और अधिक गर्म होते जा रहे हैं।
मौसम वैज्ञानिकों ने इस वर्ष मानसून को लेकर भी चिंता जताई है। विशेषज्ञों का मानना है कि एल नीनो की स्थिति मजबूत होने से वर्ष 2026 में मानसून सामान्य से कमजोर रह सकता है। इससे वर्षा में कमी आने की आशंका है, जिसका सीधा असर कृषि पर पड़ेगा। यदि बारिश कम होती है तो उत्तर प्रदेश के किसानों को सिंचाई और उत्पादन दोनों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
तेज गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों को हीट स्ट्रोक से बचने की सलाह दी है। दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच बाहर निकलने से बचने, पर्याप्त पानी पीने और हल्के कपड़े पहनने की सलाह दी गई है। बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है क्योंकि वे लू के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं।
मौसम विभाग के अनुसार 21 अप्रैल तक प्रदेश में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। तापमान में लगातार बढ़ोतरी जारी रह सकती है, जिससे बिजली की मांग और पानी की खपत भी बढ़ेगी। प्रशासन और मौसम विभाग लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके।
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