मुरादाबाद में तेंदुए का तांडव: 40 गांवों में छाया मौत का साया, ग्रामीणों की जिंदगी हुई मुश्किल

Leopard Attack Moradabad: मुरादाबाद के कांठ तहसील क्षेत्र में तेंदुओं का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। करीब 40 गांवों के ग्रामीण इस खौफनाक स्थिति से भयभीत हैं और अपने रोजमर्रा के कामों में भी बाधाओं का सामना कर रहे हैं। महदूद कलमी, हसनगढ़ी, कुम्हरिया जुबला, जहांगीरपुर चकफेरी, गदापुर, मिश्रीपुर, मंझरा, बेगमपुर, खूंटखेड़ा, हीरापुर, ध्यानपुरा, भागीजोत और खादर क्षेत्र के अन्य गांवों में लोग खेतों में जाने से कतराते हैं, तो बच्चों को भी अकेले घर से बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है।