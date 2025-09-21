मुरादाबाद में प्यार ने लिया खौफनाक मोड़! प्रेमिका को घर बुलाकर प्रेमी ने लगाई फांसी, अस्पताल में भर्ती

Lover suicide attempt in Moradabad: मुरादाबाद के थाना नागफनी क्षेत्र में प्रेम प्रसंग का मामला उस समय सनसनीखेज बन गया जब एक युवक ने नाबालिग प्रेमिका को घर बुलाकर आत्महत्या का प्रयास किया। युवक ने कमरे में जाकर फंदा लगाकर जान देने की कोशिश की। जैसे ही प्रेमिका ने उसे फंदे पर लटका देखा, उसके होश उड़ गए और वह जोर-जोर से चिल्लाने लगी।