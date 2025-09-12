UP News: होटल में महिला थी प्रेमी संग, तभी पहुंच गया पति, खूब हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा

UP News Today In Hindi: यूपी के मुरादाबाद जिले के कोतवाली क्षेत्र स्थित एक होटल में शुक्रवार को उस वक्त हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जब एक विवाहिता अपने प्रेमी संग कमरे में पहुंची और तभी उसका पति वहां आ धमका। पति ने दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया और पिटाई शुरू कर दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और महिला व उसके प्रेमी को थाने ले गई।