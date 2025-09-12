UP News: होटल में महिला थी प्रेमी संग, तभी पहुंच गया पति, खूब हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा

UP News Today In Hindi: यूपी के मुरादाबाद जिले के कोतवाली क्षेत्र स्थित एक होटल में शुक्रवार को उस वक्त हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जब एक विवाहिता अपने प्रेमी संग कमरे में पहुंची और तभी उसका पति वहां आ धमका। पति ने दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया और पिटाई शुरू कर दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और महिला व उसके प्रेमी को थाने ले गई।
नागफनी क्षेत्र की रहने वाली यह महिला करीब दो माह से मायके में रह रही थी। उसकी शादी 15 साल पहले अमरोहा जिले के युवक से हुई थी और वह दो बेटों की मां है। करीब पांच साल पहले महिला की दोस्ती सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर राजस्थान के टोंक निवासी युवक विनय से हुई थी। धीरे-धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों का मिलना-जुलना बढ़ गया।
जानकारी के अनुसार, प्रेमी विनय फिलहाल दिल्ली के दक्षिणपुर में नौकरी करता है। शुक्रवार को वह महिला से मिलने मुरादाबाद पहुंचा और पहले से ही होटल में कमरा बुक कर लिया था। जैसे ही महिला अपने मायके से निकली, उसके पति ने पीछा करना शुरू कर दिया। होटल पहुंचते ही पति ने कमरे में घुसकर पत्नी और उसके प्रेमी को पकड़ लिया और हंगामा खड़ा कर दिया।
होटल में हुए इस बवाल की खबर मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई और महिला व उसके प्रेमी को हिरासत में लेकर थाने ले आई। वहीं पति भी थाने पहुंचा और उसने पत्नी को घर वापस ले जाने की बात कही। इस बीच महिला प्रेमी के साथ जाने की जिद पर अड़ी रही।
थाने पहुंचने के बाद महिला के मायके वाले और उसके दोनों बेटे भी वहां आ गए। परिवार के लोग महिला को समझाने की कोशिश करते रहे, मगर वह अपने प्रेमी संग जाने की जिद करती रही। इधर पति अपनी पत्नी को हर हाल में घर ले जाने की बात कहता रहा। देर शाम तक दोनों पक्षों को समझाने के प्रयास जारी रहे।
एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि महिला और उसके प्रेमी को थाने लाया गया है। महिला लगातार प्रेमी के साथ जाने की जिद कर रही है जबकि पति उसे साथ ले जाना चाहता है। अभी तक किसी पक्ष से लिखित शिकायत नहीं मिली है। शिकायत मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।