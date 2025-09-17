Moradabad Crime: पांच दिन से लापता युवक की मिली सिर कटी लाश, रहस्यमयी हत्या से फैली दहशत

Missing youth beheaded body found in Moradabad: यूपी के मुरादाबाद जिले के भोजपुर थाना क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब ग्राम सेहल अंडरपास के समीप रेलवे पटरी के पास एक युवक का सिर कटा शव बरामद हुआ। मृतक की पहचान इस्तेकार (20 वर्ष) पुत्र जुल्फिकार, निवासी पूरनपुर चकरपुर के रूप में हुई है। इस्तेकार पिछले पांच दिनों से रहस्यमयी तरीके से लापता था। शव मिलने की सूचना मिलते ही गांव और आसपास के इलाके में हड़कंप और दहशत का माहौल बन गया।
पुलिस के अनुसार युवक पिछले शुक्रवार शाम से घर से लापता था। स्वजन ने गुमशुदगी की तहरीर दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस भी उसकी तलाश कर रही थी। जैसे ही शव मिलने की खबर परिवार तक पहुंची, घर में चीख-पुकार मच गई। गांव का माहौल गमगीन हो गया और परिजन शव देखकर बेहोश तक हो गए।
मृतक इस्तेकार दिल्ली में मजदूरी करता था और हाल ही में करीब एक हफ्ते पहले ही घर लौटा था। परिवार के लोगों ने बताया कि वह रोज़ाना मेहनत-मजदूरी करके परिवार का भरण-पोषण करता था। गांव लौटने के कुछ दिन बाद ही उसके अचानक लापता होने और अब इस तरह सिर कटी लाश मिलने से मामले ने रहस्यपूर्ण मोड़ ले लिया है।
सूचना मिलते ही ग्राम प्रधान की खबर पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वरिष्ठ उप निरीक्षक महेश पाल मलिक ने बताया कि रेलवे पटरी के पास से युवक का सिर कटा शव बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह हत्या है या आत्महत्या।
इस सनसनीखेज वारदात से पूरे गांव में तनाव का माहौल है। ग्रामीणों में भय और आक्रोश दोनों ही देखने को मिल रहा है। पुलिस लगातार मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है और उच्चाधिकारियों को भी इसकी जानकारी दे दी गई है।