Moradabad Crime: पांच दिन से लापता युवक की मिली सिर कटी लाश, रहस्यमयी हत्या से फैली दहशत

Missing youth beheaded body found in Moradabad: यूपी के मुरादाबाद जिले के भोजपुर थाना क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब ग्राम सेहल अंडरपास के समीप रेलवे पटरी के पास एक युवक का सिर कटा शव बरामद हुआ। मृतक की पहचान इस्तेकार (20 वर्ष) पुत्र जुल्फिकार, निवासी पूरनपुर चकरपुर के रूप में हुई है। इस्तेकार पिछले पांच दिनों से रहस्यमयी तरीके से लापता था। शव मिलने की सूचना मिलते ही गांव और आसपास के इलाके में हड़कंप और दहशत का माहौल बन गया।