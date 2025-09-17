Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मुरादाबाद

Moradabad Crime: पांच दिन से लापता युवक की मिली सिर कटी लाश, रहस्यमयी हत्या से फैली दहशत

Moradabad Crime: मुरादाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र में पांच दिन से लापता युवक की सिर कटी लाश रेलवे पटरी के पास बरामद होने से सनसनी फैल गई।

मुरादाबाद

Mohd Danish

Sep 17, 2025

moradabad missing youth beheaded body found railway track
Moradabad Crime: पांच दिन से लापता युवक की मिली सिर कटी लाश! Image Source - Pexels

Missing youth beheaded body found in Moradabad: यूपी के मुरादाबाद जिले के भोजपुर थाना क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब ग्राम सेहल अंडरपास के समीप रेलवे पटरी के पास एक युवक का सिर कटा शव बरामद हुआ। मृतक की पहचान इस्तेकार (20 वर्ष) पुत्र जुल्फिकार, निवासी पूरनपुर चकरपुर के रूप में हुई है। इस्तेकार पिछले पांच दिनों से रहस्यमयी तरीके से लापता था। शव मिलने की सूचना मिलते ही गांव और आसपास के इलाके में हड़कंप और दहशत का माहौल बन गया।

परिवार में मचा कोहराम

पुलिस के अनुसार युवक पिछले शुक्रवार शाम से घर से लापता था। स्वजन ने गुमशुदगी की तहरीर दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस भी उसकी तलाश कर रही थी। जैसे ही शव मिलने की खबर परिवार तक पहुंची, घर में चीख-पुकार मच गई। गांव का माहौल गमगीन हो गया और परिजन शव देखकर बेहोश तक हो गए।

ये भी पढ़ें

Dehradun Cloudburst: देहरादून में बादल फटने से बड़ा हादसा! मुरादाबाद मंडल के 7 मजदूरों की मौत, कई अब भी लापता
मुरादाबाद
dehradun cloudburst moradabad amroha workers dead

दिल्ली से लौटा था मजदूर

मृतक इस्तेकार दिल्ली में मजदूरी करता था और हाल ही में करीब एक हफ्ते पहले ही घर लौटा था। परिवार के लोगों ने बताया कि वह रोज़ाना मेहनत-मजदूरी करके परिवार का भरण-पोषण करता था। गांव लौटने के कुछ दिन बाद ही उसके अचानक लापता होने और अब इस तरह सिर कटी लाश मिलने से मामले ने रहस्यपूर्ण मोड़ ले लिया है।

पुलिस की जांच और कार्रवाई

सूचना मिलते ही ग्राम प्रधान की खबर पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वरिष्ठ उप निरीक्षक महेश पाल मलिक ने बताया कि रेलवे पटरी के पास से युवक का सिर कटा शव बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह हत्या है या आत्महत्या।

गांव में बढ़ा तनाव, पुलिस अलर्ट

इस सनसनीखेज वारदात से पूरे गांव में तनाव का माहौल है। ग्रामीणों में भय और आक्रोश दोनों ही देखने को मिल रहा है। पुलिस लगातार मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है और उच्चाधिकारियों को भी इसकी जानकारी दे दी गई है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

17 Sept 2025 06:48 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / Moradabad Crime: पांच दिन से लापता युवक की मिली सिर कटी लाश, रहस्यमयी हत्या से फैली दहशत

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.