नशे में धुत कर की बेरहमी से हत्या: अगले दिन पन्नी में पैक की लाश, नमक डालकर गड्ढे में दबाया; हत्यारे ने बताई पूरी कहानी

हत्यारोपी ने खुलासा किया कि एक साल पहले बादशाह को बाइक चोरी के मामले में जेल भेजा गया था। उस दौरान पुलिस ने पूछताछ में हिमांशु को भी घसीटा था। जेल से लौटने के बाद बादशाह ने हिमांशु को बताया कि जेल जाने से पहले हिमांशु के भाई गर्वित ने उसकी पिटाई की थी और उसकी बेइज्जती की थी। तबसे वह गर्वित को मारने के इरादे जता रहा था, जो हिमांशु को खटक रहा था और उसने इसे परिवार पर खतरा माना।