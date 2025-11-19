नशे में धुत कर की बेरहमी से हत्या: अगले दिन पन्नी में पैक की लाश, नमक डालकर गड्ढे में दबाया; हत्यारे ने बताई पूरी कहानी

नशे में धुत कर की बेरहमी से हत्या: Image Source - Pexels
Moradabad Murder Case: यूपी के मुरादाबाद के भगतपुर थाना क्षेत्र में बादशाह उर्फ चीनू की दिल दहला देने वाली हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मंगलवार को पुलिस ने मुख्य आरोपी हिमांशु को गिरफ्तार किया, जिसने पूछताछ में पूरे घटनाक्रम की परतें खोल दीं।
हिमांशु ने बताया कि बादशाह न केवल उसके भाई को मारने की धमकियां दे रहा था, बल्कि उससे लिए गए बीस हजार रुपये भी वापस नहीं कर रहा था। कई बार समझाने के बाद भी जब बादशाह नहीं माना, तो हिमांशु ने अंकुल के साथ मिलकर उसे रास्ते से हटाने का निर्णय ले लिया। पुलिस के मुताबिक पुराने विवाद, धमकियां और रुपये न लौटाने की वजह हत्या की मुख्य जड़ रही।
3 नवंबर को भवानीपुर के जंगल में एक युवक का शव बरामद हुआ था, जिसकी पहचान बाद में उत्तराखंड के काशीपुर निवासी बादशाह उर्फ चीनू (20) के रूप में हुई। मृतक के दादा ओमपाल सिंह ने हिमांशु और अंकुल के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया। पुलिस ने जांच के बाद हिमांशु को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा आरोपी अंकुल अभी फरार है।
हत्यारोपी ने खुलासा किया कि एक साल पहले बादशाह को बाइक चोरी के मामले में जेल भेजा गया था। उस दौरान पुलिस ने पूछताछ में हिमांशु को भी घसीटा था। जेल से लौटने के बाद बादशाह ने हिमांशु को बताया कि जेल जाने से पहले हिमांशु के भाई गर्वित ने उसकी पिटाई की थी और उसकी बेइज्जती की थी। तबसे वह गर्वित को मारने के इरादे जता रहा था, जो हिमांशु को खटक रहा था और उसने इसे परिवार पर खतरा माना।
21 अक्टूबर की शाम हिमांशु और अंकुल बादशाह के घर पहुंचे और उसे बहाने से अपने साथ ले गए। रास्ते में तीनों ने शराब पी, जिसके बाद दोनों आरोपी बादशाह को बुलेट पर बैठाकर भवानीपुर के खेतों में ले गए। वहां बादशाह को इतना नशे में धुत कर दिया कि वह खुद को बचा भी नहीं सके। इसके बाद योजना के मुताबिक मुंह और नाक दबाकर उसकी हत्या कर दी गई।
हत्या के बाद दोनों आरोपी काशीपुर लौट आए। अगले दिन वे बुढ़ानपुर उर्फ अलीगंज के बिल्लू लाला की दुकान से एक बोरी नमक लेकर फिर गन्ने के उसी खेत में पहुंचे। वहां गड्ढा खोदकर बादशाह के शव को पॉलिथीन में लपेटा, शरीर और चेहरे पर नमक डाला ताकि पहचान मिट जाए और शव जल्दी सड़कर खत्म हो जाए। फिर पन्नी को बांधकर लाश को दबा दिया और ऊपर से गन्ने की पत्तियां बिखेर दीं, ताकि गंध या निशान न निकल सके।
पुलिस ने हिमांशु को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि दूसरा आरोपी अंकुल अभी फरार है। भगतपुर थाना प्रभारी आरपी सिंह ने बताया कि अंकुल की गिरफ्तारी के लिए दबिशें जारी हैं और जल्द ही उसे भी पकड़ा जाएगा। एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह के अनुसार, यह हत्या पूर्व नियोजित थी और दोनों आरोपियों ने घटना को छुपाने के लिए पूरी साजिश रची थी।
बड़ी खबरेंView All
उत्तर प्रदेश