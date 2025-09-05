Patrika LogoSwitch to English

मुरादाबाद

Moradabad News: नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान शुरू, अब बिना हेलमेट नहीं मिलेगा पेट्रोल, सख्ती से लागू होंगे नियम

Moradabad News: मुरादाबाद में अब बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं मिलेगा। परिवहन आयुक्त के आदेश पर जिला आपूर्ति अधिकारी ने ऑयल कंपनियों के साथ बैठक कर नियम सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए है।

मुरादाबाद

Mohd Danish

Sep 05, 2025

जागरुकता की कमी! शहर में कहीं सख्ती तो कहीं नरमी, हेलमेट को लेकर जागरूक नहीं हो रहे लोग...(photo-patrika)
जागरुकता की कमी! शहर में कहीं सख्ती तो कहीं नरमी, हेलमेट को लेकर जागरूक नहीं हो रहे लोग...(photo-patrika)

No helmet no fuel in Moradabad: यूपी के मुरादाबाद जिले में अब बिना हेलमेट पेट्रोल लेने वालों को पेट्रोल पंप से लौटा दिया जाएगा। सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए परिवहन आयुक्त ने सभी जिलों को आदेश जारी किए हैं। इस आदेश के तहत पेट्रोल पंप संचालकों को सख्ती से निर्देश दिए गए हैं कि यदि कोई व्यक्ति बिना हेलमेट पेट्रोल भरवाने आता है तो उसे पेट्रोल उपलब्ध न कराया जाए।

अधिकारियों ने की बैठक, जारी किए सख्त निर्देश

इस संबंध में जिला आपूर्ति अधिकारी अजय प्रताप सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में ऑयल कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में स्पष्ट निर्देश दिया गया कि जिले के सभी पेट्रोल पंपों पर बड़े-बड़े होर्डिंग लगाए जाएं, जिन पर साफ लिखा हो – “नो हेलमेट, नो फ्यूल”। इसके साथ ही पेट्रोल पंप कर्मचारियों को भी चेताया गया है कि आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

बेबी फीडिंग रूम भी रहेंगे संचालित

मंडलायुक्त आन्जनेय कुमार सिंह के निर्देशों के अनुरूप पेट्रोल पंपों पर बने बेबी फीडिंग रूम को भी नियमित रूप से संचालित रखने का आदेश दिया गया है। ताकि माताओं को बच्चों को दूध पिलाने में किसी प्रकार की परेशानी न हो। प्रशासन का मानना है कि इस तरह की सुविधाएं लोगों को सुरक्षित और सहज माहौल देंगी।

सड़क सुरक्षा को मिलेगा बढ़ावा

प्रशासन का मानना है कि नो हेलमेट-नो फ्यूल अभियान से सड़क सुरक्षा को मजबूत किया जा सकेगा। लोग हेलमेट पहनने के आदी होंगे और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकेगी। हेलमेट पहनने से जहां लोगों की जान बचेगी, वहीं यातायात नियमों के पालन की संस्कृति भी विकसित होगी। अधिकारीयों का कहना है कि इस अभियान को पूरी गंभीरता के साथ लागू कराया जाएगा और उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई होगी।

Published on:

05 Sept 2025 02:15 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / Moradabad News: नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान शुरू, अब बिना हेलमेट नहीं मिलेगा पेट्रोल, सख्ती से लागू होंगे नियम

