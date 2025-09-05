Moradabad News: नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान शुरू, अब बिना हेलमेट नहीं मिलेगा पेट्रोल, सख्ती से लागू होंगे नियम

No helmet no fuel in Moradabad: यूपी के मुरादाबाद जिले में अब बिना हेलमेट पेट्रोल लेने वालों को पेट्रोल पंप से लौटा दिया जाएगा। सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए परिवहन आयुक्त ने सभी जिलों को आदेश जारी किए हैं। इस आदेश के तहत पेट्रोल पंप संचालकों को सख्ती से निर्देश दिए गए हैं कि यदि कोई व्यक्ति बिना हेलमेट पेट्रोल भरवाने आता है तो उसे पेट्रोल उपलब्ध न कराया जाए।