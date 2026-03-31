मुरादाबाद में ऑनलाइन जिस्मफरोशी का पर्दाफाश: इंस्टाग्राम-व्हाट्सएप से बुकिंग, पुलिस की रेड में बड़ा खुलासा

मुरादाबाद में ऑनलाइन जिस्मफरोशी का पर्दाफाश..
Online sex racket Moradabad:मुरादाबाद के मझोला क्षेत्र में पुलिस ने एक बड़े ऑनलाइन देह व्यापार रैकेट का खुलासा करते हुए आठ लोगों को गिरफ्तार किया है। यह रैकेट पूरी तरह डिजिटल माध्यमों पर आधारित था, जहां सोशल मीडिया के जरिए ग्राहकों से संपर्क कर सौदे तय किए जाते थे। बुद्धि विहार के सेक्टर सात स्थित एक मकान में लंबे समय से अवैध गतिविधि संचालित हो रही थी।
स्थानीय लोगों को संदिग्ध गतिविधियों की भनक लगने के बाद पुलिस को सूचना दी गई। सोमवार रात सीओ कुलदीप कुमार गुप्ता पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घर में छापा मारा। कार्रवाई के दौरान कई युवक-युवतियां आपत्तिजनक स्थिति में मिले, जिसके बाद तुरंत हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की गई।
पुलिस ने मौके से दो युवतियों समेत छह युवकों को गिरफ्तार किया, जबकि मकान मालिक मौके से फरार हो गया। गिरफ्तार आरोपियों में विभिन्न जिलों और राज्यों से जुड़े लोग शामिल हैं। पुलिस अब फरार आरोपी की तलाश में दबिश दे रही है और पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है।
छापेमारी के दौरान पुलिस ने लगभग 70 हजार रुपये नकद, नौ मोबाइल फोन और सेक्स वर्धक दवाइयां बरामद कीं। मोबाइल फोन की जांच में कई डिजिटल सबूत मिलने की संभावना है, जिससे इस रैकेट के बड़े नेटवर्क का खुलासा हो सकता है।
जांच में सामने आया कि आरोपी इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से ग्राहकों से संपर्क करते थे। सबसे पहले ग्राहकों को युवतियों की तस्वीरें भेजी जाती थीं, जिसके बाद उनकी पसंद के अनुसार सौदा तय किया जाता था। पूरी प्रक्रिया बेहद संगठित और डिजिटल तरीके से संचालित की जा रही थी।
ग्राहकों से एडवांस पेमेंट लेने के लिए QR कोड का इस्तेमाल किया जाता था। भुगतान मिलने के बाद ही बुकिंग कन्फर्म होती थी। इस हाईटेक तरीके ने पुलिस को भी चौंका दिया, क्योंकि पारंपरिक देह व्यापार के मुकाबले यह मॉडल अधिक सुरक्षित और ट्रेस करना मुश्किल था।
इस घटना से दस दिन पहले भी शहर के बुधबाजार स्थित एक होटल में इसी तरह के देह व्यापार का भंडाफोड़ हुआ था। वहां से पुलिस ने तीन युवतियों समेत 14 लोगों को गिरफ्तार किया था, लेकिन होटल मालिक अब तक फरार है।
पुलिस जांच में सामने आया कि होटल में पिछले पांच साल से यह अवैध धंधा चल रहा था। दिल्ली, गोरखपुर समेत कई शहरों से युवतियों को बुलाया जाता था और ग्राहकों को उपलब्ध कराया जाता था। होटल मैनेजर इस पूरे नेटवर्क को संचालित करता था।
लगातार सामने आ रहे ऐसे मामलों ने पुलिस के लिए नई चुनौती खड़ी कर दी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर अपराधी तेजी से अपने नेटवर्क को बढ़ा रहे हैं, जिससे उन्हें पकड़ना और भी कठिन होता जा रहा है। पुलिस अब साइबर एंगल से भी जांच कर रही है ताकि पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया जा सके।
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