मुरादाबाद में ऑनलाइन जिस्मफरोशी का पर्दाफाश: इंस्टाग्राम-व्हाट्सएप से बुकिंग, पुलिस की रेड में बड़ा खुलासा

Online sex racket Moradabad:मुरादाबाद के मझोला क्षेत्र में पुलिस ने एक बड़े ऑनलाइन देह व्यापार रैकेट का खुलासा करते हुए आठ लोगों को गिरफ्तार किया है। यह रैकेट पूरी तरह डिजिटल माध्यमों पर आधारित था, जहां सोशल मीडिया के जरिए ग्राहकों से संपर्क कर सौदे तय किए जाते थे। बुद्धि विहार के सेक्टर सात स्थित एक मकान में लंबे समय से अवैध गतिविधि संचालित हो रही थी।