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मुरादाबाद PAC कैंटीन में भीषण अग्निकांड: गैस सिलेंडर ब्लास्ट से भड़की आग, घंटों की मशक्कत के बाद पाया काबू

Moradabad News: मुरादाबाद स्थित PAC की 24वीं वाहिनी कैंटीन में गैस सिलेंडर ब्लास्ट के बाद भीषण आग लग गई। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया, हालांकि फायर ब्रिगेड की तत्परता से आग पर काबू पा लिया गया।

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मुरादाबाद

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Mohd Danish

Jun 17, 2026

moradabad pac canteen fire lpg cylinder blast fire brigade control fire incident

मुरादाबाद PAC कैंटीन में भीषण अग्निकांड (फोटो-पत्रिका)

Moradabad PAC Canteen Fire:मुरादाबाद में 24वीं वाहिनी प्रांतीय सशस्त्र आरक्षी दल (PAC) परिसर स्थित कैंटीन में बुधवार दोपहर को अचानक भीषण आग लगने से पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, आग लगने की वजह LPG गैस सिलेंडर में हुआ विस्फोट बताया जा रहा है। सिलेंडर में विस्फोट के बाद आग तेजी से पूरे कैंटीन क्षेत्र में फैल गई और स्थिति बेहद गंभीर हो गई।

सूचना मिलते ही दौड़ी फायर ब्रिगेड

घटना की जानकारी मिलते ही अग्निशमन विभाग तुरंत हरकत में आया और मुरादाबाद फायर स्टेशन से दो फायर टेंडर मौके पर रवाना किए गए। फायर टीम ने पहुंचते ही स्थिति का जायजा लिया और देखा कि कैंटीन परिसर में आग तेजी से फैल रही थी, जिससे आसपास के क्षेत्र में भी खतरा बढ़ गया था।

कड़ी मशक्कत से आग बुझाई

अग्निशमन कर्मियों ने तत्काल मोर्चा संभालते हुए मोटर फायर इंजन की मदद से पाइपलाइन बिछाई और पानी की तेज बौछारों के जरिए आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया। लगातार प्रयासों के बाद धीरे-धीरे आग की लपटों को नियंत्रित किया गया और स्थिति को गंभीर होने से बचा लिया गया।

अधिकारियों के नेतृत्व में घंटों चला रेस्क्यू ऑपरेशन

मुख्य अग्निशमन अधिकारी राजीव कुमार पांडेय और अग्निशमन अधिकारी ज्ञान प्रकाश शर्मा के नेतृत्व में दमकल कर्मियों ने लगातार मेहनत करते हुए आग बुझाने का अभियान चलाया। काफी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह नियंत्रण पा लिया गया और कैंटीन परिसर को सुरक्षित किया गया।

सिलेंडर ब्लास्ट से भड़की आग

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि गैस सिलेंडर फटने के कारण आग अचानक विकराल हो गई थी। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। समय रहते फायर ब्रिगेड की त्वरित कार्रवाई से एक बड़ा हादसा टल गया।

प्रशासन ने शुरू की जांच

घटना के बाद प्रशासन ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि आग लगने के वास्तविक कारणों और सुरक्षा व्यवस्था में संभावित चूक की विस्तृत जांच की जाएगी, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।

स्थानीय लोगों और कर्मियों में दहशत

घटना के बाद PAC परिसर और आसपास के इलाके में कुछ समय के लिए दहशत का माहौल बन गया। कैंटीन में अचानक लगी भीषण आग और सिलेंडर ब्लास्ट की आवाज से मौजूद कर्मियों में अफरा-तफरी मच गई। हालांकि फायर ब्रिगेड की तेज कार्रवाई से स्थिति नियंत्रण में आ गई।

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Updated on:

17 Jun 2026 05:57 pm

Published on:

17 Jun 2026 05:56 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / मुरादाबाद PAC कैंटीन में भीषण अग्निकांड: गैस सिलेंडर ब्लास्ट से भड़की आग, घंटों की मशक्कत के बाद पाया काबू

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