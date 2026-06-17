मुरादाबाद PAC कैंटीन में भीषण अग्निकांड: गैस सिलेंडर ब्लास्ट से भड़की आग, घंटों की मशक्कत के बाद पाया काबू

Moradabad PAC Canteen Fire:मुरादाबाद में 24वीं वाहिनी प्रांतीय सशस्त्र आरक्षी दल (PAC) परिसर स्थित कैंटीन में बुधवार दोपहर को अचानक भीषण आग लगने से पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, आग लगने की वजह LPG गैस सिलेंडर में हुआ विस्फोट बताया जा रहा है। सिलेंडर में विस्फोट के बाद आग तेजी से पूरे कैंटीन क्षेत्र में फैल गई और स्थिति बेहद गंभीर हो गई।