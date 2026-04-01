मुरादाबाद पीएसी में दर्दनाक घटना: बहनों की शादी के 3 दिन बाद सिपाही ने दी जान, कमरे में फंदे से लटका मिला शव

PAC Constable Suicide Case:मुरादाबाद पीएसी परिसर में उस समय हड़कंप मच गया, जब नौंवी वाहिनी में तैनात एक सिपाही का शव उसके सरकारी आवास में फंदे से लटका मिला। मृतक की पहचान विकास गौतम के रूप में हुई है, जो प्रशिक्षक सिपाही के पद पर तैनात थे और जवानों को ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। प्रारंभिक जांच में मामला आत्महत्या का सामने आ रहा है, हालांकि पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है।