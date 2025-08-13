Moradabad News: 28 घंटे बाद मिला सिपाही मोनू का शव! ड्यूटी के दौरान रामगंगा में डूबने से हुई मौत, विभाग में शोक की लहर

Moradabad police constable monu body found after 28 hours: मुरादाबाद के डिलारी थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां ड्यूटी के दौरान नदी में डूबे सिपाही मोनू कुमार का शव 28 घंटे की लंबी तलाश के बाद बरामद हुआ। गाजियाबाद जिले के लोनी निवासी मोनू कुमार वर्ष 2018 में यूपी पुलिस में भर्ती हुए थे और वर्तमान में उनकी तैनाती डिलारी थाने में थी।