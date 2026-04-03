यूपी पुलिस का बड़ा एक्शन: मुरादाबाद में 15 महीनों में 80 से ज्यादा एनकाउंटर, तीन बदमाश ढेर, अपराधियों में दहशत

Moradabad Police Encounter:उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद पुलिस ने बीते 15 महीनों में अपराध के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए 80 से अधिक मुठभेड़ों को अंजाम दिया है। इन कार्रवाइयों में तीन कुख्यात बदमाशों को ढेर किया गया, जबकि 90 अपराधियों को पैर में गोली मारकर गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा 145 अपराधियों को जेल भेजा गया है। पुलिस ने गो-तस्करी, हत्या, दुष्कर्म और रंगदारी जैसे गंभीर अपराधों पर लगातार अभियान चलाकर अपराधियों में खौफ पैदा किया है।