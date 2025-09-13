मुरादाबाद में पुलिस और गो तस्करों के बीच मुठभेड़, शिवपुरी जंगल में पकड़ा गया गो तस्कर, हथियार बरामद

Police goat smuggling encounter in Moradabad: मुरादाबाद के थाना मूंढापांडे क्षेत्र के शिवपुरी जंगल में शुक्रवार शाम पुलिस और गो-तस्कर के बीच ताबड़तोड़ मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में गो-तस्कर कय्यूम घायल हो गया जबकि क्राइम इंस्पेक्टर जितेंद्र सिंह भी गोली लगने से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने पर एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह मौके पर पहुंचे और घायलों को मूंढापांडे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। कय्यूम की गंभीर स्थिति के कारण उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।