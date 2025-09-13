मुरादाबाद में पुलिस और गो तस्करों के बीच मुठभेड़, शिवपुरी जंगल में पकड़ा गया गो तस्कर, हथियार बरामद

Police goat smuggling encounter in Moradabad: मुरादाबाद के थाना मूंढापांडे क्षेत्र के शिवपुरी जंगल में शुक्रवार शाम पुलिस और गो-तस्कर के बीच ताबड़तोड़ मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में गो-तस्कर कय्यूम घायल हो गया जबकि क्राइम इंस्पेक्टर जितेंद्र सिंह भी गोली लगने से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने पर एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह मौके पर पहुंचे और घायलों को मूंढापांडे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। कय्यूम की गंभीर स्थिति के कारण उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।
पूछताछ में कय्यूम ने अपने आपराधिक कृत्य को स्वीकार किया और बताया कि उसने गुरुवार को अपने साथियों के साथ मिलकर गोकशी की थी। स्थानीय लोगों ने गुरुवार सुबह अपने खेतों पर गोकशी के पशु अवशेष पाए और इसकी सूचना पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस ने अज्ञात अपराधियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी।
पुलिस को शुक्रवार शाम जानकारी मिली कि शिवपुरी जंगल में गोकशी के इरादे से कुछ लोग मौजूद हैं। इस सूचना पर इंस्पेक्टर मोहित चौधरी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। वहां कय्यूम बाइक के साथ खड़ा था। जैसे ही पुलिस ने उसे घेराबंदी की कय्यूम ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली कय्यूम के पैर में लगी, जिससे वह घायल हो गया। मुठभेड़ में इंस्पेक्टर सतेंद्र सिंह भी घायल हुए।
मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने कय्यूम के कब्जे से गोकशी के उपकरण, तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की। एसपी सिटी ने बताया कि कय्यूम के अन्य साथी भी गोकशी करने जंगल में आ रहे थे। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और अन्य संदिग्धों की पहचान कर कार्रवाई कर रही है।
स्थानीय ग्रामीणों ने पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना की और कहा कि गोकशी जैसी घटनाओं पर कड़ी नजर रखी जानी चाहिए। ग्रामीणों ने पुलिस को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस मुठभेड़ से भविष्य में गोकशी की घटनाओं में कमी आएगी।