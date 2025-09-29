बरेली उपद्रव के बाद मुरादाबाद पुलिस अलर्ट, इंसास, पिस्टल और हैंड ग्रेनेड चलाने की आधुनिक ट्रेनिंग, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत

Moradabad police insas pistol hand grenade training: बरेली में हाल ही में हुई अशांति के बाद मुरादाबाद पुलिस पूरी तरह सतर्क हो गई है। पुलिसकर्मियों को दंगा नियंत्रण और आधुनिक हथियारों के प्रयोग के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इंसास, पिस्टल और ग्रेनेड जैसे हथियारों की जानकारी देकर उन्हें किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से निपटने के लिए तैयार किया जा रहा है।