बरेली उपद्रव के बाद मुरादाबाद पुलिस अलर्ट, इंसास, पिस्टल और हैंड ग्रेनेड चलाने की आधुनिक ट्रेनिंग, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत

बरेली उपद्रव के बाद मुरादाबाद पुलिस अलर्ट | Image Source - 'FB' @MoradabadPolice
Moradabad police insas pistol hand grenade training: बरेली में हाल ही में हुई अशांति के बाद मुरादाबाद पुलिस पूरी तरह सतर्क हो गई है। पुलिसकर्मियों को दंगा नियंत्रण और आधुनिक हथियारों के प्रयोग के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इंसास, पिस्टल और ग्रेनेड जैसे हथियारों की जानकारी देकर उन्हें किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से निपटने के लिए तैयार किया जा रहा है।
मुरादाबाद के कांठ सर्किल के कांठ, छजलैट और सीओ कार्यालय में तैनात पुलिसकर्मियों को इंसास, नाइन एमएम पिस्टल, एंटी राइट गन (मय प्लास्टिक पैलेट), जीएफ-एचई 36 हैंड ग्रेनेड, आंसू गैस ग्रेनेड आदि आधुनिक हथियारों का प्रशिक्षण दिया गया। इसके साथ ही दंगा नियंत्रण उपकरणों को सही ढंग से पहनने और नियमानुसार प्रयोग करने का भी अभ्यास कराया गया।
प्रशिक्षण के दौरान सभी पुलिसकर्मियों ने दंगा नियंत्रण और आधुनिक हथियारों के प्रयोग का प्रदर्शन किया। पुलिस अधिकारियों ने यह सुनिश्चित किया कि प्रत्येक जवान किसी भी आपात स्थिति में कुशलतापूर्वक प्रतिक्रिया दे सके और कानून-व्यवस्था बनाए रखे।
एसपी क्राइम सुभाष चंद गंगवार ने बताया कि आगामी त्योहारों के दृष्टिगत कानून-व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द बनाए रखना प्राथमिकता है। किसी भी अप्रत्याशित परिस्थिति से निपटने के लिए पुलिसकर्मियों को नियमित प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे कुशलतापूर्वक स्थिति को नियंत्रित कर सकें।
जिले की 20 प्रतिशत पुलिस फोर्स को हर हथियार में दक्ष बनाया जाएगा और वह रिजर्व में रहेगी। कानून व्यवस्था बनाए रखने में इस फोर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए पहले ही सूची तैयार की जा चुकी है। एसएसपी सतपाल अंतिल ने बताया कि प्रत्येक जवान असलहों के संचालन, रखरखाव और दंगा नियंत्रण उपकरणों के प्रयोग में प्रशिक्षित रहेगा।
