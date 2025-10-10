त्योहारों पर सुरक्षा को लेकर मुरादाबाद पुलिस अलर्ट, लाइन में बैठे 50 दारोगाओं की होगी फील्ड तैनाती, जानें अधिकारियों का प्लान

Suspended officers before diwali security plan Moradabad: दीपावली से ठीक पहले मुरादाबाद पुलिस-प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए एक अहम फैसला लिया है। पुलिस लाइंस में बिना तैनाती के बैठे करीब 50 उपनिरीक्षकों को अब फील्ड की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इनमें 20 दारोगा ऐसे हैं, जो विभागीय कार्रवाई के तहत लाइन हाजिर या निलंबित थे, जबकि 30 अन्य दारोगा हाल ही में अन्य जनपदों से ट्रांसफर होकर मुरादाबाद पहुंचे हैं। इस कदम का उद्देश्य त्योहारों के दौरान शहर में कानून-व्यवस्था को चाक-चौबंद बनाए रखना है।