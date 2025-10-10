त्योहारों पर सुरक्षा को लेकर मुरादाबाद पुलिस अलर्ट, लाइन में बैठे 50 दारोगाओं की होगी फील्ड तैनाती, जानें अधिकारियों का प्लान

त्योहारों पर सुरक्षा को लेकर मुरादाबाद पुलिस अलर्ट | Image Source - 'FB' @MoradabadPolice
Suspended officers before diwali security plan Moradabad: दीपावली से ठीक पहले मुरादाबाद पुलिस-प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए एक अहम फैसला लिया है। पुलिस लाइंस में बिना तैनाती के बैठे करीब 50 उपनिरीक्षकों को अब फील्ड की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इनमें 20 दारोगा ऐसे हैं, जो विभागीय कार्रवाई के तहत लाइन हाजिर या निलंबित थे, जबकि 30 अन्य दारोगा हाल ही में अन्य जनपदों से ट्रांसफर होकर मुरादाबाद पहुंचे हैं। इस कदम का उद्देश्य त्योहारों के दौरान शहर में कानून-व्यवस्था को चाक-चौबंद बनाए रखना है।
लंबे समय से पुलिस लाइंस में बैठे और बिना ड्यूटी के रह रहे दारोगाओं के लिए दीपावली खुशखबरी लेकर आई है। अधिकारियों ने इन 50 उपनिरीक्षकों को फील्ड पर तैनात करने का निर्णय लिया है। सूत्रों के अनुसार, पुलिस प्रशासन का मानना है कि निष्क्रिय बल को सक्रिय करने से सुरक्षा प्रभाव में तेजी आएगी और त्योहारों पर भीड़ नियंत्रण में राहत मिलेगी। यह फैसला उन पुलिसकर्मियों के लिए भी प्रेरक माना जा रहा है जो अनुशासनहीनता या लापरवाही के मामलों में कार्रवाई झेल रहे थे।
इन 50 दारोगाओं में से 20 ऐसे अधिकारी शामिल हैं जिन पर विभागीय जांच, लापरवाही, अनुशासनहीनता या अन्य गंभीर आरोप लगे थे। अब उन्हें एक बार फिर फील्ड में उतरने का अवसर दिया जाएगा। वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि जिम्मेदारी के साथ दोबारा काम में लाने से उनमें सुधार की संभावना बढ़ेगी और पुलिस बल की उपयोगिता भी बनी रहेगी।
जो 30 उपनिरीक्षक अन्य जिलों से स्थानांतरित होकर मुरादाबाद पहुंचे हैं, वे अब तक पुलिस लाइंस में रिपोर्ट कर रहे थे। अब दीपावली से पहले इन्हें जिले के विभिन्न थानों और चौकियों में नियुक्त किया जाएगा। वरिष्ठ अधिकारियों ने जरूरत के अनुसार क्षेत्रों की समीक्षा शुरू कर दी है ताकि जहां सबसे अधिक फोर्स की आवश्यकता हो, उन्हें वहां भेजा जा सके।
त्योहारों के दौरान किसी प्रकार की सुरक्षा चूक न हो, इसके लिए कुछ थानों के प्रभारियों में भी बदलाव की तैयारी चल रही है। जिन निरीक्षकों का एक ही थाने पर लंबा कार्यकाल पूरा हो चुका है, उनके स्थानांतरण पर भी विचार किया जा रहा है। पुलिस का लक्ष्य दीपावली के भीड़-भाड़ वाले सीजन में हर क्षेत्र में पर्याप्त बल की मौजूदगी सुनिश्चित करना है।
