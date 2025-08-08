Moradabad Accident: रक्षाबंधन का सफर बना मातम! मायके जा रही बहन की सड़क हादसे में मौत, बेटा और भाई घायल

Moradabad raksha bandhan road accident woman death: यूपी के मुरादाबाद में रक्षाबंधन के मौके पर खुशियों भरा सफर अचानक मातम में बदल गया। कटघर थाना क्षेत्र के रामगंगा पुल पर बृहस्पतिवार सुबह 11 बजे हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 24 वर्षीय महिला की मौत हो गई, जबकि उसका चार वर्षीय बेटा और भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद पूरे परिवार में कोहराम मच गया है।