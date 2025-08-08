8 अगस्त 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मुरादाबाद

Moradabad Accident: रक्षाबंधन का सफर बना मातम! मायके जा रही बहन की सड़क हादसे में मौत, बेटा और भाई घायल

Moradabad Accident News Today: मुरादाबाद में रक्षाबंधन के दिन रामगंगा पुल पर हुए सड़क हादसे में मायके जा रही 24 वर्षीय महिला की मौत हो गई, जबकि उसका बेटा और भाई घायल हो गए। पुलिस आरोपी वाहन की तलाश में जुटी है।

मुरादाबाद

Mohd Danish

Aug 08, 2025

moradabad raksha bandhan road accident woman death son brother injured
Moradabad Accident: रक्षाबंधन का सफर बना मातम! Image Source - Social Media

Moradabad raksha bandhan road accident woman death: यूपी के मुरादाबाद में रक्षाबंधन के मौके पर खुशियों भरा सफर अचानक मातम में बदल गया। कटघर थाना क्षेत्र के रामगंगा पुल पर बृहस्पतिवार सुबह 11 बजे हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 24 वर्षीय महिला की मौत हो गई, जबकि उसका चार वर्षीय बेटा और भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद पूरे परिवार में कोहराम मच गया है।

पुलिस के मुताबिक, मृतका की पहचान प्रिया (24) पत्नी विशाल कुमार, निवासी खजूरी, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के रूप में हुई है। प्रिया अपने भाई प्रिंस के साथ दिल्ली से अपने मायके, नाजरपुर अक्कापांडे (थाना मूंढापांडे) जा रही थी, ताकि रक्षाबंधन का त्योहार अपने परिवार के साथ मना सके। उनके साथ प्रिया का चार वर्षीय बेटा रुद्र भी था।

ये भी पढ़ें

CM Yogi Sambhal: CM योगी का बड़ा आरोप! कांग्रेस ने कराया नरसंहार, सपा ने छिपाई सच्चाई, वोटबैंक बचाने की साजिश
सम्भल
cm yogi sambhal speech congress spa massacre claim historical truth

कैसे हुआ हादसा

जानकारी के अनुसार, रामगंगा पुल पार करते समय पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी।

पुलिस और एंबुलेंस टीम मौके पर पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्रिया को मृत घोषित कर दिया। वहीं, उसके भाई प्रिंस को दलपतपुर अस्पताल और बेटे रुद्र को गांधी नगर स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां दोनों का इलाज चल रहा है।

शादी को हुए थे पांच साल

परिवार ने बताया कि प्रिया की शादी पांच साल पहले नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के खजूरी निवासी फिजियोथेरेपिस्ट विशाल कुमार से हुई थी। वह अपने मायके सिर्फ त्योहारों और विशेष मौकों पर आती थी। इस बार भी वह भाई के बुलाने पर आई थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था।

पुलिस जांच में जुटी

एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि मृतका के परिवार से तहरीर लेकर केस दर्ज किया जा रहा है। हादसे के जिम्मेदार वाहन और चालक की तलाश के लिए हाईवे पर लगे टोल प्लाजा के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी वाहन की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी।

इस दर्दनाक हादसे ने रक्षाबंधन के दिन एक खुशहाल परिवार को हमेशा के लिए गमगीन कर दिया।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

accident

accident death

bike-car accident

bike-pickup accident

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

08 Aug 2025 08:48 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / Moradabad Accident: रक्षाबंधन का सफर बना मातम! मायके जा रही बहन की सड़क हादसे में मौत, बेटा और भाई घायल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.