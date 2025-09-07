मुरादाबाद में रामगंगा का जलस्तर खतरनाक स्तर पर, गांवों में बाढ़ का हाई-अलर्ट जारी, ग्रामीणों में डर का माहौल

Ramganga river flood alert heavy rain in Moradabad: मुरादाबाद में लगातार हो रही भीषण बारिश के कारण रामगंगा नदी का जलस्तर खतरनाक स्तर तक पहुँच गया है। अधिकारियों ने बताया कि 10,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के कारण नदी के किनारे बसे दर्जनों गांव बाढ़ के संभावित खतरे से जूझ रहे हैं। नदी किनारे के लोग अपने घर और खेतों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और भयभीत दिखाई दे रहे हैं।