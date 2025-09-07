Patrika LogoSwitch to English

मुरादाबाद

मुरादाबाद में रामगंगा का जलस्तर खतरनाक स्तर पर, गांवों में बाढ़ का हाई-अलर्ट जारी, ग्रामीणों में डर का माहौल

Moradabad Ramganga Flood: यूपी के मुरादाबाद में लगातार बारिश के बाद रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। प्रशासन ने सतर्कता बढ़ाई है और बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया है। कटान तेज होने से संपर्क मार्ग टूट गए हैं।

मुरादाबाद

Mohd Danish

Sep 07, 2025

moradabad ramganga river flood alert heavy rain
मुरादाबाद में रामगंगा का जलस्तर खतरनाक स्तर पर | AI Generated Image

Ramganga river flood alert heavy rain in Moradabad: मुरादाबाद में लगातार हो रही भीषण बारिश के कारण रामगंगा नदी का जलस्तर खतरनाक स्तर तक पहुँच गया है। अधिकारियों ने बताया कि 10,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के कारण नदी के किनारे बसे दर्जनों गांव बाढ़ के संभावित खतरे से जूझ रहे हैं। नदी किनारे के लोग अपने घर और खेतों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और भयभीत दिखाई दे रहे हैं।

कटान तेज, जंगल और खेत प्रभावित

रामगंगा नदी बहुत तेजी से कटान कर रही है। ग्राम दरियापुर के जंगलों में नदी का पानी भर गया है और आसपास के क्षेत्र भी पानी में डूबने लगे हैं। ग्राम राजीपुर खद्दर और सलेमपुर के खेतों में भी पानी फैलना शुरू हो गया है। वहीं, हीरापुर, मिश्रीपुर, गोपालपुर, रामसराय, पायंदापुर, मल्लीवाला, महदूत कलमी और बेगमपुर के जंगलों में नदी का जलस्तर बढ़ने से दोनों किनारों पर कटान तेज हो गया है।

अधिकारियों ने बढ़ाई सतर्कता

एसडीएम कांठ संत दास पवार ने तहसीलदार एवं लेखपालों को अपने-अपने क्षेत्रों का दौरा कर नदी के जलस्तर की समीक्षा करने और सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। तहसीलदार कांठ राजकुमार ने ग्राम दरियापुर और अन्य बाढ़ प्रभावित ग्रामों का निरीक्षण किया और बाढ़ चौकी प्रभारियों को अलर्ट कर दिया।

संपर्क मार्ग टूटा, ग्रामीणों में डर का माहौल

ग्रामीणों ने बताया कि रामगंगा तेजी से कटान कर रही है और ग्राम दरियापुर का मुख्य संपर्क मार्ग टूट गया है। पानी खेतों और जंगलों में फैलने लगा है। ग्रामीण सुरक्षा उपायों के साथ अपने घरों और संपत्ति की रक्षा करने में जुटे हैं।

प्रशासन अलर्ट, बचाव कार्य के लिए तैयार

प्रशासन ने नदी किनारे बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ा दी है। आवश्यक बचाव और राहत कार्य के लिए टीमों को तैनात किया गया है। ग्रामवासियों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मदद उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

07 Sept 2025 07:39 pm

