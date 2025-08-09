Moradabad Ramganga: मुरादाबाद में रामगंगा उफान पर! खतरे के निशान से 42 सेंटीमीटर ऊपर, 75 गांवों में पानी का संकट

Moradabad ramganga river flood alert: मुरादाबाद में लगातार तीन दिनों तक हुई मूसलधार बारिश के बाद रामगंगा नदी उफान पर है। शुक्रवार को कटघर रेलवे पुल पर नदी का जलस्तर 190.60 मीटर के खतरे के निशान को पार कर शाम तक 191.02 मीटर रिकॉर्ड किया गया, जो खतरे के स्तर से 42 सेंटीमीटर अधिक है। दिन के समय यह जलस्तर 191.22 मीटर तक पहुंच गया था, हालांकि शाम होते-होते इसमें मामूली कमी आई।