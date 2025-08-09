9 अगस्त 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मुरादाबाद

Moradabad Ramganga: मुरादाबाद में रामगंगा उफान पर! खतरे के निशान से 42 सेंटीमीटर ऊपर, 75 गांवों में पानी का संकट

Moradabad Ramganga River Flood: यूपी के मुरादाबाद में तीन दिन की लगातार बारिश के बाद रामगंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 42 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया है।

मुरादाबाद

Mohd Danish

Aug 09, 2025

moradabad ramganga river flood alert water level above danger mark
Moradabad Ramganga: मुरादाबाद में रामगंगा उफान पर! Image Source - Social Media

Moradabad ramganga river flood alert: मुरादाबाद में लगातार तीन दिनों तक हुई मूसलधार बारिश के बाद रामगंगा नदी उफान पर है। शुक्रवार को कटघर रेलवे पुल पर नदी का जलस्तर 190.60 मीटर के खतरे के निशान को पार कर शाम तक 191.02 मीटर रिकॉर्ड किया गया, जो खतरे के स्तर से 42 सेंटीमीटर अधिक है। दिन के समय यह जलस्तर 191.22 मीटर तक पहुंच गया था, हालांकि शाम होते-होते इसमें मामूली कमी आई।

75 गांवों में पानी का संकट

भारी बारिश का असर जिले के 75 गांवों में साफ दिखाई दे रहा है, जहां रामगंगा का पानी घुस चुका है। वहीं शहर के तटीय मोहल्लों आशियाना, नवाबपुरा, लालबाग, बरवलान, वारसी नगर और जामा मस्जिद पुल क्षेत्र में भी नदी का पानी भर गया है। ताजपुर माफी इलाके में हाईवे पर पानी भरने से जामा मस्जिद पुल के जरिए यातायात को पूरी तरह रोक दिया गया।

ये भी पढ़ें

यूपी के इस गांव में 300 साल से नहीं मनाया गया रक्षाबंधन, राखी देखकर दूर भागते हैं गांव के लोग, जानें वजह
सम्भल
Raksha Bandhan No Rakhi Tradition in UP Village for 300 years

प्रशासन अलर्ट मोड पर

स्थिति गंभीर होते देख जिलाधिकारी अनुज सिंह ने प्रशासनिक अमले को मोर्चे पर उतार दिया। सदर तहसील के उप जिलाधिकारी डॉ. राममोहन मीना टीम के साथ प्रभावित इलाकों में पहुंचकर रेस्क्यू कार्य में जुट गए। प्रशासन ने निचले इलाकों के लोगों से सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की है।

सुबह मचा हड़कंप, शाम को मिली राहत

सुबह जलस्तर में तेज़ी से बढ़ोतरी होने पर स्थानीय लोगों में अफरा-तफरी मच गई थी, जिसे नियंत्रण में लाने के लिए अधिकारी मौके पर पहुंचे। शाम को जलस्तर 191.02 मीटर पर आने से बचाव कार्य में थोड़ी राहत मिली।

अन्य नदियों में भी जलस्तर बढ़ा

उधर, कालागढ़ में रामगंगा का जलस्तर 347.800 मीटर दर्ज किया गया, जबकि खतरे का स्तर 365.300 मीटर है। यहां डिस्चार्ज शून्य रहा। वहीं, गागन नदी का जलस्तर भी मुरादाबाद में 189.80 मीटर तक पहुंच गया है, जबकि इसका खतरे का निशान 192.28 मीटर है।

लोगों से धैर्य बनाए रखने की अपील

जिलाधिकारी ने लोगों से धैर्य बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है, बाढ़ चौकियां सक्रिय हैं और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

09 Aug 2025 01:02 pm

Published on:

09 Aug 2025 01:01 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / Moradabad Ramganga: मुरादाबाद में रामगंगा उफान पर! खतरे के निशान से 42 सेंटीमीटर ऊपर, 75 गांवों में पानी का संकट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

India Vs Eng Test

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.