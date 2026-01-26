Republic Day: तिरंगे की शान में झूमा मुरादाबाद मंडल; परेड, पदक और देशभक्ति से गूंजा गणतंत्र दिवस समारोह

15वीं वाहिनी के निरीक्षक पुष्पेंद्र नाथ को प्रशंसा चिह्न स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। वहीं 47वीं वाहिनी के आरक्षी अमर चौधरी और 15वीं वाहिनी के मुख्य आरक्षी विकास नागर को रजत पदक प्रदान किया गया। इसके अलावा 41वीं वाहिनी के गुल्मनायक गोविंद बल्लभ चौसाली, मुख्य आरक्षी परिवहन बृजनाथ यादव, 44वीं वाहिनी के मुख्य आरक्षी राजेश कुमार शर्मा, 47वीं वाहिनी के मुख्य आरक्षी महेंद्र सिंह, 49वीं वाहिनी के मुख्य आरक्षी शिवराम यादव और वृषभान सिंह, 15वीं वाहिनी के निरीक्षक परिवहन ऋषिपाल सिंह तथा 43वीं वाहिनी के मुख्य आरक्षी गवेंद्र सिंह को सिल्वर मेडल से सम्मानित किया गया।