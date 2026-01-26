26 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुरादाबाद

Republic Day: तिरंगे की शान में झूमा मुरादाबाद मंडल; परेड, पदक और देशभक्ति से गूंजा गणतंत्र दिवस समारोह

Republic Day: मुरादाबाद मंडल में गणतंत्र दिवस पूरे उत्साह और राष्ट्रप्रेम के साथ मनाया गया, जहां पुलिस परेड, स्कूलों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और उत्कृष्ट सेवा के लिए पीएसी जवानों के सम्मान ने समारोह को खास बना दिया।

3 min read
Google source verification

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Jan 26, 2026

moradabad republic day police honour

Republic Day: तिरंगे की शान में झूमा मुरादाबाद मंडल | Image - FB/@MoradabadPolice

India Republic Day 2026:मुरादाबाद मंडल में 77वां गणतंत्र दिवस पूरे हर्षोल्लास, गरिमा और देशभक्ति के वातावरण के साथ मनाया गया। पुलिस लाइन में भव्य परेड का आयोजन किया गया, जहां तिरंगे को सलामी दी गई और राष्ट्रगान की गूंज से परिसर राष्ट्रप्रेम में सराबोर नजर आया। कार्यक्रम में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों की उपस्थिति रही। सभी ने एक स्वर में संविधान की मर्यादा बनाए रखने और देश की एकता व अखंडता के लिए समर्पित रहने का संकल्प लिया।

पुलिस लाइन में आयोजित परेड के दौरान अनुशासन, समर्पण और सेवा भावना का अद्भुत प्रदर्शन देखने को मिला। परेड में शामिल जवानों ने कदमताल के जरिए सुरक्षा बलों की कार्यकुशलता और प्रतिबद्धता को दर्शाया। अधिकारियों ने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए चयनित पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर उनका मनोबल बढ़ाया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि समाज में शांति, कानून व्यवस्था और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में पुलिस बल की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

स्कूलों और कॉलेजों में गूंजा देशभक्ति का स्वर

मंडल के विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों, सरकारी और निजी विद्यालयों तथा कॉलेजों में भी गणतंत्र दिवस को उत्साहपूर्वक मनाया गया। सुबह से ही स्कूल परिसरों में तिरंगा फहराया गया और छात्र-छात्राओं ने अनुशासित ढंग से परेड और सामूहिक राष्ट्रगान में भाग लिया। इसके बाद रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला शुरू हुई, जिसमें देशभक्ति गीतों, समूह नृत्य और प्रेरणादायक नाट्य प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया।

छात्रों ने अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान की गाथा को जीवंत कर दिया। कार्यक्रम के दौरान शिक्षकों और प्रधानाचार्यों ने विद्यार्थियों को संविधान के मूल्यों, नागरिक कर्तव्यों और लोकतंत्र की शक्ति के बारे में बताया। विद्यालयों में लगाए गए प्रदर्शनों और पोस्टर प्रतियोगिताओं के जरिए बच्चों ने स्वच्छ भारत, एकता, भाईचारे और राष्ट्र निर्माण जैसे विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत किए।

उत्कृष्ट सेवा के लिए पीएसी जवानों का सम्मान

गणतंत्र दिवस के विशेष अवसर पर मुरादाबाद स्थित पीएसी पश्चिमी जोन में तैनात 12 अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्यों के लिए पुलिस महानिदेशक प्रशंसा चिह्न, स्वर्ण (गोल्ड) और रजत (सिल्वर) पदकों से सम्मानित किया गया। पुलिस महानिरीक्षक (पीएसी जोन) ने जानकारी दी कि इन जवानों का चयन उनकी सेवा, अनुशासन और कठिन परिस्थितियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर किया गया है।

15वीं वाहिनी के निरीक्षक पुष्पेंद्र नाथ को प्रशंसा चिह्न स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। वहीं 47वीं वाहिनी के आरक्षी अमर चौधरी और 15वीं वाहिनी के मुख्य आरक्षी विकास नागर को रजत पदक प्रदान किया गया। इसके अलावा 41वीं वाहिनी के गुल्मनायक गोविंद बल्लभ चौसाली, मुख्य आरक्षी परिवहन बृजनाथ यादव, 44वीं वाहिनी के मुख्य आरक्षी राजेश कुमार शर्मा, 47वीं वाहिनी के मुख्य आरक्षी महेंद्र सिंह, 49वीं वाहिनी के मुख्य आरक्षी शिवराम यादव और वृषभान सिंह, 15वीं वाहिनी के निरीक्षक परिवहन ऋषिपाल सिंह तथा 43वीं वाहिनी के मुख्य आरक्षी गवेंद्र सिंह को सिल्वर मेडल से सम्मानित किया गया।

सराहनीय सेवा के लिए विशेष प्रशंसा

इसके साथ ही उत्कृष्ट सेवा सराहनीय सम्मान चिह्न के लिए 43वीं वाहिनी के मुख्य आरक्षी (डीआर) वीरेंद्र सिंह को सम्मानित किया गया। सराहनीय सेवा सम्मान चिह्न 45वीं वाहिनी के शिविरपाल राजेश जौहरी, 43वीं वाहिनी के पीसी बच्चू सिंह और 49वीं वाहिनी के मुख्य आरक्षी रामजीवन यादव को प्रदान किया गया।

सम्मान समारोह के दौरान अधिकारियों ने कहा कि ऐसे आयोजनों से जवानों का मनोबल बढ़ता है और उन्हें राष्ट्र सेवा के प्रति और अधिक प्रेरणा मिलती है। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान और देश की सुरक्षा व विकास के लिए सामूहिक संकल्प के साथ किया गया। पूरे मंडल में दिनभर देशभक्ति नारों, तिरंगे की शान और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के बीच गणतंत्र दिवस की गरिमा और गौरव स्पष्ट रूप से झलकता रहा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Republic Day 2026

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

26 Jan 2026 04:17 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / Republic Day: तिरंगे की शान में झूमा मुरादाबाद मंडल; परेड, पदक और देशभक्ति से गूंजा गणतंत्र दिवस समारोह

बड़ी खबरें

View All

मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Republic Day 2026

UP Rains: यूपी में फिर बदलेगा मौसम, 6 डिग्री तक लुढ़केगा तापमान, कोहरा और बारिश बढ़ाएंगे ठंड का असर

up rains weather alert temperature drop fog
मुरादाबाद

मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे पद्मश्री के लिए चुना जाएगा – चिरंजी लाल यादव

मुरादाबाद

धर्म बदलना चाहती थीं सहेलियां… मुरादाबाद बुर्का कांड की पीड़िता ने खोला राज, सुनकर कांप जाएंगे आप

सहेलियों पर जबरन बुर्का पहनाने का आरोप
मुरादाबाद

नोएडा की ठंड बनी काल, मुरादाबाद के दो भाइयों की दम घुटने से मौत, घर से उठे दो जनाजे तो हर आंख हुई नम

noida angithi gas death moradabad brothers
मुरादाबाद

UP Politics: नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कांग्रेस को कहा अलविदा: यूपी की राजनीति में बड़ा भूचाल, अजय राय पहुंचे मनाने

nasimuddin siddiqui quits congress up politics
मुरादाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.