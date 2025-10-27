Patrika LogoSwitch to English

एक-एक कर 5 विस्फोट से दहला इलाका, लपटों में फंसे 16 लोग, धुएं से घुटी सांसें, महिला जिंदा जली

Moradabad News Today Hindi: मुरादाबाद में रविवार देर रात एक रेस्टोरेंट में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। चार सिलेंडरों के धमाकों से आग तेजी से फैल गई, जिससे एक महिला की मौत हो गई और कई लोग झुलस गए।

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Oct 27, 2025

मुरादाबाद में एक के बाद एक फटे 4 सिलेंडर | Image Source - 'X' @rohitkumar

Restaurant fire four cylinder blast in Moradabad: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में रविवार देर रात एक रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई। हादसा इतना भयानक था कि चंद मिनटों में रेस्टोरेंट का पूरा हिस्सा आग की लपटों में घिर गया। उस वक्त रेस्टोरेंट में म्यूजिक के बीच लोग खाना खा रहे थे। अचानक धुएं का गुबार उठते ही चीख-पुकार मच गई और हर कोई जान बचाने के लिए भागने लगा। कुछ ही देर में रसोई में रखे चार गैस सिलेंडरों में विस्फोट हो गया, जिससे आग ने विकराल रूप ले लिया। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए।

रेस्टोरेंट से सड़क तक फैली आग

आग की लपटें इतनी तेज थीं कि रेस्टोरेंट से निकलकर सड़क तक फैल गईं। रेस्टोरेंट के बाहर से गुजर रहे वाहन सवारों को भी गर्म हवा और धुएं की वजह से गाड़ी रोकनी पड़ी। रेस्टोरेंट के ऊपर बने रिहायशी मकान भी आग की चपेट में आ गए। जब तक फायर ब्रिगेड पहुंची, तब तक आग आसपास की दीवारों और इमारतों तक पहुंच चुकी थी। एक व्यक्ति पहली मंजिल से कूद गया।

रातभर चला रेस्क्यू ऑपरेशन, 16 लोग और एक पालतू कुत्ता बचाया गया

पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमों ने करीब दो से ढाई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस दौरान फायर ब्रिगेड और पुलिसकर्मियों ने रिहायशी मकानों से 16 लोगों और एक पालतू कुत्ते को सुरक्षित बाहर निकाला। घायलों को तुरंत जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उनका इलाज जारी है। हादसे का दृश्य देखकर स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई।

झुलसे लोगों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल

अग्निकांड में झुलसे लोगों की पहचान शौर्या (40) पुत्र सचिन श्रीवास्तव, साधना (36) पत्नी सचिन श्रीवास्तव, परी (09) पुत्री प्रदीप श्रीवास्तव, शिवानी (32) पत्नी प्रदीप श्रीवास्तव, सचिन श्रीवास्तव (39) पुत्र विजय श्रीवास्तव और अजय (40) पुत्र प्रकाश के रूप में हुई है। सभी का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। डॉक्टरों के अनुसार, दो घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है और उन्हें बर्न यूनिट में रखा गया है।

चार सिलेंडर धमाकों ने बढ़ाई आग, जांच के आदेश जारी

मुरादाबाद के चीफ फायर ऑफिसर राजीव कुमार पांडेय ने बताया कि हमें रात करीब 10 बजे सूचना मिली कि क्लार्क्स इन होटल के सामने स्थित एक रेस्टोरेंट में आग लगी है। मौके पर पहुंचने पर पाया गया कि चार गैस सिलेंडरों में विस्फोट हो चुका था, जिससे आग तेजी से फैल गई। उन्होंने बताया कि ऊपरी मंजिल पर कई लोग फंसे हुए थे, जिन्हें काफी मुश्किल से बचाया गया। आग लगने के कारणों की जांच जारी है, हालांकि शुरुआती जांच में पटाखे की चिंगारी से आग लगने की आशंका जताई जा रही है।

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / एक-एक कर 5 विस्फोट से दहला इलाका, लपटों में फंसे 16 लोग, धुएं से घुटी सांसें, महिला जिंदा जली

