एक-एक कर 5 विस्फोट से दहला इलाका, लपटों में फंसे 16 लोग, धुएं से घुटी सांसें, महिला जिंदा जली

Restaurant fire four cylinder blast in Moradabad: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में रविवार देर रात एक रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई। हादसा इतना भयानक था कि चंद मिनटों में रेस्टोरेंट का पूरा हिस्सा आग की लपटों में घिर गया। उस वक्त रेस्टोरेंट में म्यूजिक के बीच लोग खाना खा रहे थे। अचानक धुएं का गुबार उठते ही चीख-पुकार मच गई और हर कोई जान बचाने के लिए भागने लगा। कुछ ही देर में रसोई में रखे चार गैस सिलेंडरों में विस्फोट हो गया, जिससे आग ने विकराल रूप ले लिया। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए।